Ак Барс Банк открыл кредитную линию АО «ГИЛК»

Ак Барс Банк выдал кредит на 189 млн рублей АО «Городская инновационно-лизинговая компания» сроком на пять лет.

Кредитные средства направят на приобретение двух криогенных топливозаправочных пунктов модульного типа (крио ТЗП). Крио ТЗП будут переданы в лизинг АО «Газхолодтехнология» и в дальнейшем установлены вдоль ключевых автомагистралей Республики Татарстан.

Крио ТЗП предназначены для приема, хранения и последующей заправки сжиженного природного газа (СПГ) в криогенные баки автотранспорта и железнодорожных локомотивов, использующих СПГ в качестве моторного топлива.

Деньги на финансирование проекта выделены в рамках Соглашения о реализации в Республике Татарстан двух инвестиционных проектов — строительство комплекса по сжижению природного газа и сети крио ТЗП. Документ подписали ПАО «Газпром» и Правительство Республики Татарстан в июне 2019 года.

АО «Газхолодтехнология» — группа российских промышленных компаний, созданная с целью развития на территории России производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ в качестве газомоторного топлива.

АО «Городская инновационно-лизинговая компания» основано в 1996 году в Санкт-Петербурге. АО «ГИЛК» реализует лизинговые проекты в различных отраслях предприятиям среднего и крупного бизнеса.