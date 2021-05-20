Ак Барс Банк открыл клуб для предпринимателей встречей по маркетплейсам

Ак Барс Банк открыл клуб предпринимателей «Ак Барс Лабс» и провел первый митап, посвященный маркетплейсам.

Мероприятие прошло в казанском отеле Luciano.

Собравшихся поприветствовал директор дирекции разработки продуктов корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Роман Лесохин. Он рассказал о ключевых направлениях развития корпоративного бизнеса банка — это цифровизация с доступностью сервисов в один клик, коллаборация с другими компаниями и сообществами и самое главное — это фокус на клиента.

«Мы провели большое количество глубинных исследований и встреч с клиентами, бизнес-завтраков практически во всех районах республики. Все это, чтобы наши инструменты и возможности соответствовали ожиданиям всех предпринимателей независимо от сферы деятельности и географии. Создание бизнес-клуба и выбор маркетплейсов в качестве первой темы для встречи — тоже итог наших обсуждений с бизнесом. Электронная коммерция выделена в Ак Барс Банке отдельным полноценным направлением, сейчас мы готовим набор инструментов для предпринимателей, интересующихся онлайн-торговлей и работаем с ведущими торговыми площадками», — заявил Роман Лесохин.

Для представителей бизнеса выступили эксперты в области e-commerce, которые рассказали о специфике работы маркетплейсов, разобрали кейсы и помогли предпринимателям выстроить векторы развития бизнеса. В числе спикеров — старший менеджер AliExpress в России Екатерина Филенко, основатель KazanExpress Линар Хуснуллин, CEO Outpac Леонид Борисов, также основатель интернет-магазинов «Футужама» и The Cave Максим Димитров.

«Рынок онлайн-торговли растет с каждым годом, прошлый год стал катализатором, когда многие клиенты стали заказывать онлайн те товары, которые раньше они просто не привыкли заказывать. В целом для большого количества предпринимателей которые уже работают с маркетплейсами, — это основной или единственный канал продаж», — рассказала Екатерина Филенко.

Сегодня число казанских предпринимателей, пользующихся площадкой, регулярно растет. За пять месяцев этого года их количество выросло на 61% и достигло более 1100. Кроме того, на AliExpress работают более 110 самозанятых из Казани. Предприниматели татарстанской столицы продают на AliExpress около 70 тыс. товаров, сообщила старший менеджер компании в России.

Взгляд на маркетплейсы изнутри представил основатель и руководитель KazanExpress Линар Хуснуллин. «Сегодня 90% продаж в мире происходит через маркетплейсы, мономагазинов практически не осталось — это считанные проценты в доле мировой торговли. Я предвидел это еще в 2017 году», — отметил он.

По его словам, сегодня у KazanExpress есть ряд преимуществ перед другими онлайн-площадками. В числе них — бесплатное хранение товаров, быстрая выдача заказов, а также низкий процент возвратов.

Другой взгляд на маркетплейсы представил CEO Outpac Леонид Борисов. По его мнению, маркетплейс — это не единственный путь к продажам и подходит не каждому бизнесу. «Офлайн — новый люкс, когда все становится доступно, что-то крутое стоит вне этого. В офлайн-магазине клиент может получить качественный сервис, потрогать товары, провести время и пообщаться с сотрудниками», — рассказал специалист.

В числе минусов при работе с маркетплейсами он назвал необходимость принимать его правила игры, вероятность пропажи товаров, задержку выплат, постоянные скидки на площадке, которые вынуждают продавца снижать цену на товары, частые обновления и баги на онлайн-платформе, а также проблему с возвратом товаров и другие.

Подвел итог встречи и поделился личным опытом основатель интернет-магазинов «Футужама» и The Cave Максим Димитров. Он рассказал, что видит плюсы работы с маркетплейсами в легком старте и быстром доступе к многомиллионной аудитории, надежности и полном фулфилменте товара.

Главный минус же заключается в том, что продажи на маркетплейсах — это не ваши продажи, клиенты покупают не у вас, а на онлайн-площадке, а значит у вас нет их прямых контактов. В числе минусов он также упомянул высокий риск копирования товара.

После каждой лекции эксперты отвечали на вопросы зала, а во время фуршета предприниматели смогли пообщаться со спикерами лично.

Напомним, членство в клубе «Ак Барс Лабс» поможет получить внешний аудит бизнеса, найти партнеров и клиентов, смоделировать ситуации и перспективы в формате бизнес-игр.

Получить доступ к закрытому клубу можно по ссылке.