Ак Барс Банк обучил татарстанских предпринимателей работе на маркетплейсах

Ак Барс Банк совместно с Центром электронной торговли «Маркетплейс.Легко» и Бизнес-школой IWENGO подвел итоги «Осеннего марафона маркетплейсов». Победителями стали 11 предпринимателей из Казани, Зеленодольска, Елабуги, Кукморского, Лаишевского и Мензелинского районов Татарстана, которым удалось выйти на маркетплейс OZON.

В течение месяца предприниматели бесплатно учились процессам работы на маркетплейсе — от регистрации до начала продаж. Организаторы марафона помогали бизнесу разобраться, как работает торговая площадка, учили рассчитывать свои затраты, настраивать рекламу, запускать продвижение товара и выбирать оптимальные схемы отгрузок.

На марафон поступило более тысячи заявок. Все участники получили дополнительный бонус — полный образовательный курс по выходу на Wildberries и KazanExpress, а победители — еще и подарочные «Наборы покорителя маркетплейсов» с термопринтером и сканером штрих-кодов.

На церемонии награждения Ак Барс Банк анонсировал запуск новых продуктов для предпринимателей, торгующих на маркетплейсах. «Сейчас мы разрабатываем кредитный продукт, который будет строиться на анализе транзакционной активности поставщиков маркетплейсов и планируем осуществлять их финансирование», — отметила руководитель блока корпоративного бизнеса Ак Барс Банка Ольга Ясонова.

Бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев поздравил предпринимателей с первым успехом и пожелал новых побед. При этом он отметил, что развитию электронных продаж в Татарстане уделяют огромное внимание на самом высоком уровне. Президент РТ Рустам Минниханов поставил задачу обеспечить массовый выход татарстанских предпринимателей на этот рынок и предоставить условия, которые помогут занять достойную нишу. С начала года число татарстанских селлеров увеличилось в пять раз и превысило 16 тыс., добавил Абдулганиев.

По словам исполнительного директора ЦЭТ Инессы Яруллиной, марафон значительно расширил географию — на нем оказалось немало участников не только из Татарстана, но и из других регионов России. Помимо обучающей программы предприниматели получали поддержку от кураторов. Кроме того, марафонцы могли воспользоваться спектром услуг продакшн-центра, создать привлекательные карточки товара и фотоконтент.

Одним из победителей марафона стала пенсионерка и индивидуальный предприниматель Гузяль Хажитарханова. Ранее она трудилась в сфере преподавания и никогда не занималась продажами.

«Мне всегда нравилось направление женской одежды. Я активно заказывала сама и однажды решила разобраться в устройстве этой системы продаж. Покупала платья для личного пользования из Беларуси по одной цене, затем нашла оптовые заказы в Новосибирске по стоимости в три раза ниже, отметила хорошую маржинальность и качество и решила провести первую закупку. Сейчас мой товар представлен на OZON, есть планы на Wildberries и KazanExpress. Марафон могу оценить только с положительной стороны, я уже давно не видела такую сплоченную команду, которая на безвозмездной основе помогает предпринимателям и искренне заинтересована в их успехе. Это большая мотивация, и в моих планах действовать дальше, задумываюсь о собственном производстве качественной и стильной мусульманской одежды», — отметила Гузяль Хажитарханова.