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Ру Тат
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Экономика
3 октября 2022  17:25

Ак Барс Банк обновил условия по программам потребительского кредитования

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Теперь держатели зарплатных карт Ак Барс Банка могут получить кредит без обеспечения по ставке от 4,5% со страхованием жизни и здоровья. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — от 13 месяцев до 7 лет. Для других категорий клиентов ставки также приятно изменились.



При оформлении кредита клиенты банка могут выбрать дату ежемесячного платежа. Досрочное погашение кредита возможно в любое время без комиссии и ограничений по сумме и срокам.

Оформить заявку или узнать подробные условия можно на сайте банка или в офисе.

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