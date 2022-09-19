Ак Барс Банк наградил победителей первого Всероссийского CX-хакатона

17 сентября в Казани прошел финал первого Всероссийского хакатона в сфере клиентского опыта (CX). Мероприятие организовал Ак Барс Банк в преддверии международного форума Kazan Digital Week.

Победителями хакатона стали команды:

1-е место — Makesense, Ольга Заремба из Перми;

2-е место — «Фрилансер», Станислав Иванов из Казани;

3-е место — Metaphor, Екатерина Цибалитова и Полина Трошкова из Москвы.

Все они получили денежные призы, подарки от партнеров, в том числе NFT-дипломы, и приглашения на DemoDay форума Kazan Digital Week. Общий призовой фонд от Ак Барс Банка составил 400 тыс. рублей.

Всего для участия в хакатоне было подано 77 заявок от команд из Москвы, Сочи, Казани, Санкт-Петербурга, Перми, Владимира и других городов.

В финал вышли 12 команд. Их решения оценили эксперты из Ак Барс Банка, Ассоциации содействия цифровому развитию, НСПК, АО «Социальная карта» и Web3 Tech. Представить свои исследования финалисты собрались очно и онлайн.

Напомним, участниками хакатона стали специалисты в области клиентского и пользовательского опыта, а также пользовательского интерфейса. Принять участие в хакатоне можно было как в составе команды, так и индивидуально.

Участники решали задачи в трех направлениях:

— приложение как финансовый консультант,

— навигация сайта akbars.ru мобильная версия,

— разработка пользовательских сценариев для сервиса «Карта жителя Республики Татарстан».

В любом из заданий требовалось провести исследования. 50% процентов баллов участники получили за качественное исследование, а вторую часть — за прототип дизайна, основанного на его результатах.

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