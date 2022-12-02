Ак Барс Банк наградил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ»

В Казани прошла торжественная церемония награждения XVIII конкурса «Пятьдесят инновационных идей для Республики Татарстан». С самого начала проекта постоянным партнером конкурса выступает Ак Барс Банк.



Первый заместитель председателя правления Ак Барс Банка Радик Саляхутдинов наградил десятерых участников именными стипендиями банка на сумму 300 тыс. рублей.



При отборе проектов учитывалась возможность применения идей как на предприятиях и учреждениях Татарстана, так и в подразделениях Ак Барс Банка, степень проработки проектов и акцент на направления, которые поддерживают общую стратегию развития банка.



Денежные средства от Ак Барс Банка на развитие собственных проектов в 2023 году получили:



• Андрей Паскидов — IT-система для сопровождения процесса постоянных улучшений;

• Ксения Парфенова — платежная система Aurum, основанная на технологии блокчейн, способная заменить SWIFT;

• Аделина Сахапова — разработка искусственного интеллекта по запуску бизнеса с использованием big data франчайзинговых сетей;

• Булат Хайруллин — панель управления магазином поставщика KazanExpress — KazanAnalytics;

• Наиль Хайсанов — разработка маркетплейса RussiaVendor для экспорта сельхозпродукции за рубеж;

• Дмитрий Рыбаков — создание NFT паспорта — цифровой сертификации товара с его историей создания и владения;

• Егор Попов — Фулко — IT платформа для продавцов, работающих на маркетплейсах, для передачи части бизнес-процессов на аутсорс с собственной системой оптимизации и контроля;

• Антон Скалкин — проект Моинаграды.рф — сервис для хранения наград и достижений;

• Варвара Кулькова — методика и организация мониторинга функционирования исламского предпринимательства в социально-экономическом развитии региона;

• Алмаз Хабибуллин — RAAPI — платформа для проектирования API.

Ежегодный конкурс направлен на стимулирование инновационной научно-исследовательской деятельности, привлечению молодежи к техническому творчеству, выявлению и поддержанию интеллектуального потенциала Республики Татарстан. В этом году на участие в конкурсе подано 1965 заявок. Победителями конкурса в различных номинациях стали более 150 участников.



Организаторы конкурса — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.