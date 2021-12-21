Ак Барс Банк наградил победителей конкурса «50 лучших инновационных идей для РТ»

В Казани состоялась церемония награждения победителей XVII конкурса «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан». Первый заместитель председателя правления Ак Барс Банка Радик Саляхутдинов наградил десятерых участников именными стипендиями банка в размере 30 тысяч рублей.

Деньги от банка на развитие собственных проектов в этом году получили:

Андрей Тен — информационная система соблюдения социальной дистанции для людей в условиях вируса с применением методов компьютерного зрения;

Искандер Тиморшин — программное обеспечение по анализу и контролю бизнес-процессов на предприятии;

Тимур Ахметгалиев — KVADU.RU — цифровой сервис данных рыночной стоимости объектов недвижимости и автоматизации определения кадастровой стоимости;

Роман Сафин — StarCo — платформа для объединения корпоративных заказчиков и инновационных решений;

Татьяна Хевронина — специальные автоматы по продаже медицинских средств;

Рамиль Загидуллин — цифровая модель мобильности населения Республики Татарстан;

Эмилия Мубинова — VoiceSub — приложение, с помощью которого слабослышащие люди могут разговаривать по телефону;

Дамир Ялалов — разработка и тестирование интеллектуальной системы поддержки принятия решений для проекта GetScam на основе открытых источников данных;

Евгений Герасимов — FixDesign — продукт в области ремонта недвижимости для широкого потребления как в России, так и за ее пределами;

Айнур Минигалиев — программный комплекс FunnyPicker — умная система для повышения эффективности работы фандоматов.

При отборе проектов эксперты Ак Барс Банка учитывали возможность применения идей как на предприятиях и учреждениях Татарстана, так и в подразделениях банка, степень проработки проектов и акцент на направления, которые поддерживают общую стратегию развития банка.

Напомним, в конкурсе «Пятьдесят лучших инновационных идей для Республики Татарстан» участвуют проекты, ориентированные на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития. В этом году победителями конкурса в различных номинациях стали 165 участников.

Организаторы конкурса — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Академия наук Республики Татарстан и Министерство образования и науки Республики Татарстан. В числе номинаций конкурса — «Перспектива», «Инновации в образовании», «Старт инноваций» и другие.