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Ак Барс Банк наградил победителей ежегодного конкурса именных стипендий
Сегодня, 13 ноября, в Корпоративном университете Ак Барс Банка в Казани прошла церемония вручения именных стипендий банка для студентов вузов и ссузов.
На протяжении 20 лет стипендии присуждаются в целях поддержки, поощрения и привлечения на постоянную работу талантливых студентов и выпускников высших и средних учебных заведений.
В течение учебного года 20 студентов будут получать банковскую именную стипендию до 5 тыс. рублей.
«Огромные колоссальные усилия уделяем работе с молодежью, со студентами. Ждем ваших идей, креативных, инновационных, и, конечно, ждем в команду. Желаю вам успехов!» — отметил первый заместитель председателя правления Ак Барс Банка Тагир Каримов.
«Такая возможность открывает двери для будущей карьеры. Отбор был сложный, но если я с ним справилась, то и у других получится обязательно», — поделилась впечатлениями победительница конкурса Регина Юсупова, студентка КГЭУ.
Участниками проекта Ак Барс Банка «Именная стипендия» могут стать студенты разных направлений двух последних курсов дневного отделения высших и средних специальных учебных заведений с оценками не ниже 4,5 балла.
Всю подробную информацию о программе можно узнать на сайте банка. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК.
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