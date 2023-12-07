Ак Барс Банк начисляет кешбэк до 2000 руб. за покупки по Детской карте жителя Татарстана

Ак Барс Банк продлевает акцию «Веселые выходные» до 31 января 2024 года. Клиенты от 6 до 18 лет смогут получить за покупки до 2 000 кешбэком.

Для того чтобы принять участие в акции необходимо оплачивать покупки и услуги Детской картой жителя в категориях «Одежда для детей», «Магазины игрушек», «Товары для художников и прочих видов творчества», «Боулинг», «Парки развлечений, цирки», «Аквариумы, дельфинарии, океанариумы, зоопарки», «Кинотеатры», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».

Карта — бесплатная и оформляется родителем дополнительно к Карте жителя Республики Татарстан. В мобильном приложении и интернет-банке Ак Барс Онлайн родители смогут устанавливать для детей лимиты на расходные операции.

К карте привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. Для детей с 6 до 13 лет включительно кешбэк будет начисляться родителю, с 14 до 18 лет — подросткам с разрешения родителя.

Также при оплате проезда смартфоном на базе системы Android по детской карте жителя юный татарстанец получит скидку 10 рублей от Национальной системы платежных карт «Мир».

Оформить карту на официальном сайте, в мобильном приложении или в любом отделении банка. Реклама. ПАО "АК БАРС" БАНК