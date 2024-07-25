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Ак Барс Банк начисляет кешбэк до 20% по кредитной карте
Банк начисляет кешбэк 20%* от суммы всех покупок по карте за первые 30 дней с момента ее оформления, а также 5% за траты в магазинах одежды и обуви, кафе быстрого питания и оплату развлечений. На остальные категории действует кешбэк — 1%.
При этом обслуживание карты с льготным периодом до 115 дней бесплатное, а снятие наличных и переводы до 50 000 рублей в месяц — без комиссии.
В Ак Барс Банке можно оформить кредитную карту «115 дней» по ставке от 15,9% годовых. Максимальный лимит кредитования — 300 тысяч рублей, срок действия карты — 5 лет.
Ознакомиться со всеми условиями и заполнить заявку можно по ссылке, а также в мобильном приложении и в любом отделении Ак Барс Банка.
*Максимальная сумма бонусов — 2 000 кешбэк-рублей.
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