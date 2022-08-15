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Экономика
15 августа 2022  15:41

Ак Барс Банк начисляет кешбэк 10% по картам «Мир»

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Ак Барс Банк проводит масштабную акцию* для новых и неактивных клиентов — один из самых выгодных кешбэков на рынке 10% на все покупки по дебетовым картам «Мир».

Получать повышенный кешбэк в рублях можно в течение 3 месяцев за оплату любых товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том числе за оплату мобильной связи и услуг ЖКХ. 

Размер вознаграждения не может превышать 2000 рублей по итогам месяца. Максимальный срок участия — 3 месяца. 

В акции принимают участие карты на базе платёжной системы «Мир» – «Забота», Карта Госуслуг РТ, а также карты других платежных систем –  Aurum, «Неоновый барс», «Золотой Барс», «Платиновый барс» и «Премиальный барс».

 *Узнайте полные условия зачисления кешбэка и оформите карту «Мир» Ак Барс Банка по ссылке.

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