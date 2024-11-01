Ак Барс Банк начисляет до 30% кешбэка за оплату парковок

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «АК БАРС» БАНК

Ак Барс Банк проводит акцию «Паркуйся с выгодой по Карте жителя Республики Татарстан» для новых и действующих клиентов банка. Оплачивая муниципальные парковочные места на территории Татарстана клиентам будет начисляться кешбэк до 30% ежемесячно*.

Акция продлится с 1 ноября до 31 января 2024 года. Для получения кешбэка необходимо совершить оплату через сервис мобильного приложения «Карта жителя Татарстана» и иметь одну из подключенных Коробок**банка к карте. Вознаграждение будет начислено по истечении каждого расчетного периода в рублевом эквиваленте.

В акции могут принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, зарегистрированные на территории РФ и имеющие место фактического проживания на территории Татарстана.

Карта жителя РТ — бесплатная и к ней привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. При подключенной Коробке по карте начисляется повышенный кешбэк и надбавка по вкладам.

Карту можно оформить на физическом носителе, а также в цифровом виде без визита в банк.

* Максимальная выплата — 500 рублей.

** При подключении Коробки «Ничего лишнего» будет начислен кешбэк в размере 15% — до 150 рублей;

— при подключении Коробки «То, что нужно» будет начислен кешбэк в размере 20% — до 300 рублей;

— при подключении Коробки «То, что хочется» будет начислен кешбэк в размере 25% — до 400 рублей;

— при подключении Коробки «Больше, чем ожидал» будет начислен кешбэк в размере 30% — до 500 рублей.