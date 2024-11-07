Ак Барс Банк начисляет 50% кешбэком за покупки на маркетплейсах

Фото: ПАО "АК БАРС" БАНК

С Ак Барс Банком пользоваться маркетплейсами не только удобно, но и выгодно. С акцией «Успей купить» новые клиенты банка* смогут за покупки на маркетплейсах получить кешбэк до 50% в зависимости от подключенной Коробки. Максимум — до 2000 кешбэк-рублей** в месяц.

Для того чтобы получить кешбэк, нужно в период акции стать держателем одной из карт — «Карты жителя Республики Татарстан» или «Детской карты жителя Республики Татарстан». Вознаграждение будет начислено по истечению каждого календарного месяца.

Акция действует с 1 ноября по 31 декабря 2024 года. В ней могут принять участие граждане, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в возрасте от 6 лет (Детская карта) и 18 лет в зависимости от выбора карты.

Открыть карту можно на официальном сайте, в мобильном приложении и в любом отделении Ак Барс Банка.

* Новый клиент банка — это физическое лицо, у которого на момент начала принятия участия в акции нет и никогда не было ни одного продукта Ак Барс Банка либо последний договор с банком закрыт в течение 6 месяцев, предшествующих дате заключения нового договора с банком.

** — При подключении Коробки «Ничего лишнего» — до 500 кешбэк-рублей, но не более 2 000 кешбэк-рублей в совокупности с бонусами, начисленными в рамках программы лояльности «Сливки»;

— при подключении Коробки «То, что нужно» — до 1 000 кешбэк-рублей, но не более 4 000 кешбэк-рублей в совокупности с бонусами, начисленными в рамках программы лояльности «Сливки»;

— при подключении Коробки «То, что хочется» — до 1 500 кешбэк-рублей, но не более 4 000 кешбэк-рублей в совокупности с бонусами, начисленными в рамках программы лояльности «Сливки»;

— при подключении Коробки «Больше, чем ожидал» — до 2 000 кешбэк-рублей, но не более 5 000 кешбэк-рублей в совокупности с бонусами, начисленными в рамках программы лояльности «Сливки».

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