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Ру Тат
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Экономика
25 мая 2022  14:35

Ак Барс Банк начал продавать турецкие лиры и дирхамы

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Ак Барс Банк запустил безналичный обмен в турецких лирах и дирхамах. Открыть и пополнить счет, а также провести в этих валютах международные платежи по системе SWIFT можно в офисах банка. Отслеживать состояние счета удобнее в приложении Ак Барс Онлайн.

Альтернативные валюты все чаще выступают доступным инструментом диверсификации портфеля валют и защиты сбережений от обесценивания в долгосрочной перспективе. 

Клиентам банка по-прежнему доступны китайские юани, британские фунты и швейцарские франки. Наличную продажу валюты банк планирует запустить в ближайшее время.

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