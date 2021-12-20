Ак Барс Банк — лауреат в двух номинациях премии «Развитие регионов. Лучшее для России»

В Сочи состоялась церемония награждения победителей пятой ежегодной премии «Развитие регионов. Лучшее для России». Ак Барс Банк был признан лауреатом в двух номинациях. Офис нового формата «Лучше» стал победителем в номинации «Лучший региональный проект», а дебетовая карта Teddy Food — в номинации «Лучший волонтерский проект».

Офис Ак Барс Банка нового формата под названием «Лучше» расположен в Казани. В концепции офиса лежит новый формат взаимодействия с клиентами с использованием современных инновационных технологий.

В офисе расположилась резиденция клуба для предпринимателей Ак Барс Лабс. В лектории ежедневно проходят встречи, лекции, мастер-классы и другие мероприятия. В офисе нового формата клиенты, ожидая получения услуги, могут провести время в кофейне или примерить фирменный мерч банка с помощью виртуальной примерочной. В отделении создано удобное пространство для неформального общения — клиент может посетить мастер-класс или провести деловую встречу. Каждая деталь в офисе направлена на то, чтобы впечатлить клиента, вызвать положительные эмоции и желание возвращаться сюда снова.

Дебетовая карта Teddy Food — первая в России карта с «благотворительным кэшбеком» в пользу бездомных кошек и собак. Благодаря проекту совершать повседневные покупки и помогать бездомным животным можно с помощью прозрачной системы начислений кэшбека.

Организатором премии выступил Фонд «Социальные проекты и программы». Ежегодная программа в области развития субъектов РФ «Развитие регионов. Лучшее для России» — авторитетная отраслевая награда, которая говорит о профессиональном признании лауреатов в разных областях: финансы и консалтинг, IT и цифровые технологии, спорт и здоровый образ жизни, ритейл, культура и искусство, безопасность и многие другие.