Ак Барс Банк и Visa запустили акцию «Все на дачу» 

15% дополнительного кешбэка банк начислит за покупки товаров для сада по картам Visa при регистрации в мобильном приложение Ак Барс Онлайн.

Держатели карт Visa от Ак Барс Банка в период проведения акции с 7 мая по 9 июля 2021 года получат до 5 тысяч рублей кешбэка за покупки товаров для сада и огорода. Банк начислит вознаграждение бонусными баллами или рублями на карточный счет клиента. Количество карт одного участника не ограничено.

Акция не распространяется на карты Visa Business и Visa Prepaid, кроме продукта «OneTwoTrip» с лимитом 60 000 RUR. Подробные условия доступны по ссылке.