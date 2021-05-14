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Ру Тат
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14 мая 2021  10:15

Ак Барс Банк и Visa запустили акцию «Все на дачу» 

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15% дополнительного кешбэка банк начислит за покупки товаров для сада по картам Visa при регистрации в мобильном приложение Ак Барс Онлайн. 

Держатели карт Visa от Ак Барс Банка в период проведения акции с 7 мая по 9 июля 2021 года получат до 5 тысяч рублей кешбэка за покупки товаров для сада и огорода. Банк начислит вознаграждение бонусными баллами или рублями на карточный счет клиента. Количество карт одного участника не ограничено.

Акция не распространяется на карты Visa Business и Visa Prepaid, кроме продукта «OneTwoTrip» с лимитом 60 000 RUR. Подробные условия доступны по ссылке.

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