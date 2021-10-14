Ак Барс Банк и Visa запустили акцию «Вкусный октябрь»

Ак Барс Банк начислит 5% дополнительного кешбэка при оплате в кафе, ресторанах и точках фастфуда по картам Visa при регистрации в мобильном приложении Ак Барс Онлайн.

Держатели карт Visa от Ак Барс Банка в период проведения акции с 5 октября по 22 ноября 2021 года получат до 3 тыс. рублей кешбэка при оплате в кафе, ресторанах и предприятиях быстрого питания.

Банк начислит вознаграждение бонусными баллами или рублями на карточный счет клиента — в зависимости от выбранной программы лояльности «Сливки». Количество карт одного участника не ограничено.

Акция не распространяется на карты Visa Gold, Visa Business и Visa Prepaid, кроме продукта OneTwoTrip с лимитом 60 тыс. рублей. Подробные условия доступны по ссылке.