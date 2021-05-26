Ак Барс Банк и MasterCard запустили акцию «Попробуй лето на вкус»

Банк начислит дополнительный кешбэк до 5 тысяч рублей за покупки по карте в категориях общественного питания при регистрации в мобильном приложение Ак Барс Онлайн.

Держатели карт MasterCard от Ак Барс Банка в период проведения акции — с 26 мая по 30 июня 2021 года — получат 10% дополнительного кешбэка за покупки в кафе, ресторанах и барах. Банк начислит вознаграждение кешбэк-рублями, универсальными милями на бонусный счет в программе лояльности «Сливки» или рублями на карточный счет клиента.

Акция не распространяется на карты MasterCard Prepaid и MasterCard Business. Подробные условия доступны по ссылке.