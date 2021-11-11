Ак Барс Банк и КФУ объявили о запуске проекта по развитию нейромаркетинга в Татарстане

Ак Барс Банк и Казанский федеральный университет запустили проект по развитию нейромаркетинга на территории Республики Татарстан. Запуск проекта в рамках рабочей встречи обсудили председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев и ректор КФУ Ильшат Гафуров.



Нейромаркетинговая лаборатория «Нейролаб» — это совместный проект Ак Барс Банка, КФУ и компании «Нейротренд». Лаборатория входит в структуру Высшей школы «Открытый институт инновационного, технологического и социального развития» Института управления, экономики и финансов КФУ.

Фото: пресс-служба КФУ

Лаборатория включает комплекс профессионального нейрофизиологического оборудования и программного обеспечения для организации замеров неосознаваемых реакций группы респондентов на различные виды контента (стимулов) с дальнейшей их обработкой и возможностью расчета маркетинговых метрик.



«Синергетический эффект научной и финансовой сферы поможет развить рынок нейромаркетинга и нейрокоммуникаций в Татарстане. В рамках партнерской работы Ак Барс Банка и КФУ мы объединили научный и коммерческий потенциалы наших организаций для практического применения в экономике и маркетинге. С помощью данного инструментария возможно измерить реакцию человека на тот или иной маркетинговый стимул, получив объективную информацию о предпочтениях потребителей, в дальнейшем разработать стратегии и спрогнозировать потребительский выбор», — отметил председатель правления Ак Барс Банка Зуфар Гараев.

Фото: пресс-служба КФУ

Ректор КФУ Ильшат Гафуров подчеркнул, что нейролаборатория послужит разработке новых обучающих программ, а также научному обоснованию и проверке гипотез маркетинговых метрик не только на уровне КФУ, но и для различных проектов, реализованных на территории республики.

Фото: пресс-служба КФУ



«С компанией Ак Барс Банк нас связывают давние и эффективные партнерские отношения. Банк постоянно поддерживает Казанский федеральный университет в части организации совместных образовательных программ и проведения научных исследований. На этот раз мы решили создать уникальный продукт, не имеющий пока аналогов в России», — сообщил глава КФУ.



Напомним, нейролаборатория на базе КФУ открылась в рамках трехстороннего соглашения между Ак Барс Банком, университетом и компанией «Нейротренд». Банк передал университету на безвозмездной основе три рабочих места под лабораторию и необходимое высокотехнологичное оборудование, а именно комплекс для проведения нейромаркетинговых исследований для организации образовательной деятельности и научно-исследовательских работ.