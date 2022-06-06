Ак Барс Банк и E-tiketka запустили совместный маркетплейс

Ак Барс Банк запустил совместный маркетплейс с компанией E-tiketka. На онлайн-платформе представлена широкая линейка товаров от известных брендов: товары для дома, электроника, бытовая техника, смартфоны и гаджеты, аксессуары, подарки и многое другое. На все товары распространяется официальная гарантия от производителя.

«Мы рады представить новый сервис для наших клиентов. Интернет-продажи растут гораздо быстрее других каналов продвижения, и нам важно, чтобы пользователям было удобно пользоваться сервисом. Уникальность маркетплейса в том, что он привязан в программе лояльности банка. Баллы программы „Сливки“ можно не только конвертировать в деньги или мили, получать скидки от партнеров, но и полностью оплачивать ими покупки на маркетплейсе или же уменьшать ее стоимость», — отметил директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка Денис Лакомов.

Совершить покупку на Ак Барс Маркетплейс можно уже сейчас. Для этого в каталоге необходимо выбрать понравившийся товар, затем перейти в корзину и ввести адрес доставки. Заказ можно оплатить безналично по карте или бонусами по программе лояльности «Сливки». Оплата бонусами позволяет покрыть до 100% стоимости товаров.

«Интеграция маркетплейса с программой „Сливки“ — продолжение сотрудничества Loyalty and Media Group с Ак Барс Банком по формированию экосистемы лояльности банка на базе технологической платформы GoPoints. Мы планируем и далее развивать формат, подключать новые площадки и партнеров из разных сегментов, создавая дополнительные возможности и преимущества для клиентов Ак Барс Банка», — заметил основатель и управляющий партнер LMG Тарек аль-Овейд.

Поставщиком IT-решения и продавцом товаров на Ак Барс Маркетплейс выступает E-tiketka (ООО «Вайтлейбл») — первый в России сервис, позволяющий создавать маркетплейс под любым брендом. Ключевые компетенции компании — IT-разработка в области e-Commerce и онлайн-торговля.

«Этот проект — отличная возможность для нас продемонстрировать опыт и компетенции команды E-tiketka. Уверен, такая трансформация программы лояльности будет с удовольствием принята участниками программы „Сливки“. Спасибо команде банка за продуктивное сотрудничество», —сказал в свою очередь основатель и СЕО E-tiketka Андрей Чурсин.

До 20 июня 2022 года всем покупателям доступна скидка 5% на весь каталог по промокоду AKBARSOPEN.

По всем вопросам, связанным с оформлением, доставкой и отменой заказов, можно обратиться по телефону: 8 (800) 444-31-07, либо по почте: customer-service@e-tiketka.com. По вопросам сотрудничества — welcome@e-tiketka.com.