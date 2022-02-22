Ак Барс Банк фиксирует рост спроса на обмен валюты

На фоне падения курса рубля относительно доллара и евро в Ак Барс Банке вырос спрос на обмен валюты. В январе 2022 по сравнению с январем 2021 года, клиенты банка произвели валютообменных операций на 17% больше по объему и на 10% больше — по количеству.

Ак Барс Банк предоставляет полный спектр валютно-обменных операций, в числе которых покупка и продажа иностранной валюты, покупка, размен и прием на инкассо поврежденных денежных знаков иностранных государств.

Банк предоставляет услугу по бронированию курса валюты на 3 дня онлайн на сайте. Забрать валюту можно в ближайшем отделении банка в любое удобное время. Основные валюты для обмена: доллары США, евро, китайские юани, швейцарские франки, английские футы стерлингов.

При обмене валюты на сумму, превышающую 40 000 рублей (или эквивалент в иностранной валюте), Ак Барс Банк осуществляет идентификацию клиента с предоставлением документа, удостоверяющего его личность. Банк оставляет за собой право запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств.