Ак Барс Банк ежемесячно возвращает до 2 000 рублей за покупки по Детской карте

Ак Барс Банк поздравляет с наступающим Международным днем защиты детей и желает детям и родителям крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и исполнения заветных желаний!

Банк выстраивает долгосрочные и взаимовыгодные отношения, сопровождая клиента на каждом этапе жизненного пути, и старается создавать продукты для любого возраста.

Для детей от 6 до 18 лет Ак Барс Банк проводит акцию «Всё по-взрослому». До 31 июля 2024 года, совершая покупки по Детской карте жителя РТ, клиенты смогут получить 2 000 кешбэком ежемесячно.

В акции участвуют категории «Боулинг», «Кинотеатры», «Маркетплейсы», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».

Карта бесплатна в обслуживании и по ней можно установить лимиты на расходные операции.

Также клиенты, оформившие Детскую карту жителя РТ по акции «Праздник аттракционов», получат бесплатный билет на посещение ребенком парка развлечений «MazaPark» в Казани. Билет-промокод можно применить на кассе парка развлечений до 31 августа 2024 года.

Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в мобильном приложении, на официальном сайте и в любом отделении банка.

Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет — на имя родителя. Ребёнок сможет использовать карту как пропуск в школу и оплачивать питание в столовой. Родители школьников Казани могут подключить к Детской карте жителя образовательную карту, это легко сделать в мобильном приложении «Карта жителя РТ». Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК