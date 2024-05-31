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Новости Татарстана и Казани
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Ак Барс Банк ежемесячно возвращает до 2 000 рублей за покупки по Детской карте
Ак Барс Банк поздравляет с наступающим Международным днем защиты детей и желает детям и родителям крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и исполнения заветных желаний!
Банк выстраивает долгосрочные и взаимовыгодные отношения, сопровождая клиента на каждом этапе жизненного пути, и старается создавать продукты для любого возраста.
Для детей от 6 до 18 лет Ак Барс Банк проводит акцию «Всё по-взрослому». До 31 июля 2024 года, совершая покупки по Детской карте жителя РТ, клиенты смогут получить 2 000 кешбэком ежемесячно.
В акции участвуют категории «Боулинг», «Кинотеатры», «Маркетплейсы», «Предприятия быстрого питания», «Супермаркеты, универсамы» и «Прочие специализированные продовольственные магазины».
Карта бесплатна в обслуживании и по ней можно установить лимиты на расходные операции.
Также клиенты, оформившие Детскую карту жителя РТ по акции «Праздник аттракционов», получат бесплатный билет на посещение ребенком парка развлечений «MazaPark» в Казани. Билет-промокод можно применить на кассе парка развлечений до 31 августа 2024 года.
Детскую карту могут оформить родители дополнительно к Карте Жителя Республики Татарстан в мобильном приложении, на официальном сайте и в любом отделении банка.
Карта оформляется на имя юного татарстанца, а счет — на имя родителя. Ребёнок сможет использовать карту как пропуск в школу и оплачивать питание в столовой. Родители школьников Казани могут подключить к Детской карте жителя образовательную карту, это легко сделать в мобильном приложении «Карта жителя РТ». Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК
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