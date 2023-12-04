Ак Барс Банк дарит подарки: до 100 000 рублей и 20% кешбэка за покупки

Банк проводит акцию «Новогодние подарки от Ак Барс Банка» — разыгрывает до 100 000 рублей и начисляет 20%* кешбэка за покупки в категориях «Развлечения», «Кафе, рестораны», «Магазины игрушек», «Одежда и аксессуары», «Магазины открыток, подарков, новинок и сувениров».

В розыгрыше могут принять участие новые клиенты, оформившие Ак Барс Карту или «Ак Барс Карту Premium». Акция продлится с 1 декабря по 31 января.

К картам привязана программа лояльности «Сливки», по которой можно получить кешбэк до 45% у партнеров банка. Также на остаток средств от 30 000 ₽ до 100 000 ₽ начисляется до 11% годовых.

Оформить карту можно в мобильном приложении, интернет-банке и в отделениях Ак Барс Банка.

Полные условия акции по ссылке.

*Максимальный размер кешбэка за весь период акции – 2000 рублей.

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