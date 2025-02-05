Ак Барс Банк дарит 2500 рублей к пенсии

В рамках акции «Для самых близких» Ак Барс Банк начислит 2500 рублей клиентам, которые впервые получают пенсию на карту банка. Для участия в акции необходимо оформить карту платежной системы «Мир» от Ак Барс Банка и дождаться зачисления первой пенсионной выплаты.

Вознаграждение начисляется на счет клиента единоразово не позднее 15-го числа месяца, следующего за переводом пенсии.

При подключении к карте Коробки «Ничего лишнего» получайте кешбэк до 3% в медучреждениях и аптеках, повышенную ставку на вклады и другие привилегии.

Акция продлится до 30 июня 2025 года. Оформить перевод пенсии на карту Ак Барс Банка можно в отделении банка, в мобильном приложении, на сайте госуслуг или СФР.

Узнать подробности акции можно по ссылке. Реклама. ПАО «АК БАРС» БАНК. Генеральная лицензия ЦБ РФ N2590 от 12.08.2015 г.