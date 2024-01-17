Ак Барс Банк дарит 1 500 рублей за рекомендацию другу

Ак Барс Банк повысил вознаграждение по реферальной программе. За приглашенного в банк друга клиенту начислят 1 500 рублей, а другу начислят еще 1 000 рублей. Для участия в программе приглашенный друг не должен быть клиентом банка на протяжении трех месяцев до оформления карты.

Чтобы воспользоваться акцией необходимо поделиться реферальной ссылкой в разделе «Награда за дружбу» мобильного приложения банка, а другу оформить Карту жителя Республики Татарстан или Ак Барс Карту и совершить покупку с карты на сумму 1 000 рублей или более. В месяц можно получить вознаграждение максимум за 20 человек. Награда будет начислена единожды в течение первых семи рабочих дней месяца после совершения покупки другом.

Акция продлится до 29 февраля 2024 года.

Оформить по ссылке.

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