Ак Барс Банк: Беззалоговый кредит как лучшее решение для малого бизнеса

Фото: пресс-служба Ак Барс Банка

Поддержка предпринимательства является одним из приоритетов стратегии экономического развития России.

Бизнес и займы

С начала года по программам микрофинансирования, которые реализуются подведомственными организациями Минэкономики РТ, бизнес получил заемные средства на сумму более 350 млн рублей. При этом объем выданных кредитов превысил 2 млрд рублей. Наиболее популярной мерой в республике является льготное финансирование, которым могут воспользоваться представители малого и среднего предпринимательства. Одной из самых востребованных финансовых программ в Татарстане по-прежнему остается микрозайм «Перезагрузка», доступный для всех категорий МСП, занятых в реальном секторе экономики.

Пожалуй, в наши дни невозможно заниматься предпринимательской деятельностью без активного сотрудничества с денежно-кредитными организациями. Именно поэтому большим спросом пользуются банковские продукты и услуги, ориентированные на поддержку и развитие малого и среднего бизнеса.

Фото: © пресс-служба Ак Барс Банка

«КредитЛайт»

Выбор подходящего кредита — не самая простая задача для потенциальных заемщиков, процесс его оформления имеет множество нюансов и особенностей. Прежде чем оформить займ, необходимо определиться с банком, так как безопасность клиента напрямую зависит от надежности и устойчивости финансовой организации. Банк с положительной репутацией при любых обстоятельствах выполнит взятые на себя обязательства перед клиентами.

Ак Барс Банк, входящий в пятерку лучших банков России по мнению журнала Forbes, предлагает беззалоговый кредитный продукт «КредитЛайт». Заемщиками по кредиту могут выступать юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами микро- и малого предпринимательства в соответствии с действующей сегментацией банка. Валюта кредита — рубли РФ. Денежные средства выдаются для покрытия расходов на предпринимательскую деятельность. К ним относятся приобретение товарно-материальных ценностей, пополнение оборотных средств, покупка или ремонт оборудования, автотранспорта и прочих материальных активов компании, оплата услуг, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Процентная ставка по беззалоговому кредиту: для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с даты регистрации которых прошло свыше трех лет — 13 % годовых; для юридических лиц и предпринимателей, с даты регистрации которых прошло от двух до трех лет — 14 % годовых; для юридических лиц и предпринимателей, с даты регистрации которых прошло от одного года до двух лет — 15 % годовых. Максимальная сумма кредита — 3 млн рублей, срок — до двух лет.

Фото: © пресс-служба Ак Барс Банка

Преимущества беззалоговых кредитов

Спрос на беззалоговое кредитование был всегда, и за два последних года он только вырос, рассказала руководитель Дирекции развития малого бизнеса Ак Барс Банка Ольга Туманова. Особенно этот вид кредитования актуален для микро - и малых предприятий.

«Несмотря на достаточно устойчивое финансовое положение, у представителей этих видов бизнеса чаще всего просто нет имущества, которое может стать предметом залога, — пояснила эксперт. — Однако средства на дальнейшее развитие, безусловно, необходимы. Беззалоговый кредит в такой ситуации становится самым удобным вариантом, позволяющим реализовать ваши бизнес-идеи».

Основным преимуществом беззалоговых кредитов, помимо отсутствия необходимости предоставлять залог, является скорость получения заемных средств. Она варьируется от нескольких часов до нескольких дней.

«Банку не требуется проводить оценку и анализ ликвидности предмета залога, что значительно сокращает срок принятия решения, — рассказала Туманова. — Важно, что при этом разница в ставке с классическим кредитом будет невелика и полностью компенсируется скоростью получения ответа и возможностью получить кредит без обеспечения».

По словам финансиста, как правило, кредиты без залога выдаются на сравнительно небольшие суммы из-за высокой вероятности понесения кредитной организацией потерь. Условия по таким кредитам максимально приближены к стандартным и в большинстве случаев исключают возможность принятия индивидуальных решений.

«В банке существуют достаточно надежные и проверенные на больших объемах статистических данных инструменты оценки как самого бизнеса, так и его владельцев, — сообщила эксперт. — Мы глубоко анализируем каждого клиента на основании различных источников информации. Это могут быть и внешние, доступные всем источники, и та информация, которая предоставляется банку самим клиентом. Причем скорость такого анализа, проводимого при помощи цифровых технологий, позволяет принять решение в течение трех дней».

Большое значение при этом имеет кредитная история собственников бизнеса, деловая репутация организации. Ак Барс Банк призывает своих клиентов уделять особое внимание кредитной дисциплине, поскольку ее нарушения могут негативно сказаться в будущем не только на возможности получать новые займы, но и на условиях этих кредитов.

«На сегодняшний день залоговые кредиты в Ак Барс Банке составляют подавляющую долю кредитного портфеля, — рассказала Туманова. — Они просто необходимы для успешного развития бизнеса. Сейчас мы активно движемся в направлении модернизации продуктов беззалогового кредитования, позволяющих оперативно и на доступных условиях закрывать потребность наших клиентов в финансировании».

Сумма кредита для МСП напрямую зависит от того, к какому сегменту принадлежит тот или иной заемщик. При этом во всех сегментах наблюдается устойчивая тенденция к снижению «среднего чека».

«Отчасти это вызвано последствиями пандемии: клиенты предпочитают брать небольшие суммы, чтобы не наращивать долговую нагрузку в условиях постоянных рыночных колебаний, — пояснила эксперт. — В микро- и малом бизнесе самый востребованный размер кредита — до 3 млн. рублей со сроком погашения задолженности до двух лет, что подтверждается статистикой по заявкам, которые поступают от наших клиентов».