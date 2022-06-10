Ак Барс Банк снизил ставки по ипотеке

Ак Барс Банк снизил ставки по основным ипотечным программам. Недвижимость на первичном и вторичном рынке можно купить по ставке от 10,4%, дом и/или земельный участок — от 10,9%.

Первоначальный взнос по основным ипотечным программам от 20%. Минимальная сумма кредита — 500 тысяч рублей, срок — от одного года до 20 лет.

Ставки по программам льготной ипотеки не изменились. Для семей с детьми действует семейная ипотека — по ставке от 5,59% и программа с господдержкой — от 8,29%. Максимальный срок кредита — до 30 лет, первоначальный взнос — от 15,01%.

Ознакомиться с подробными условиями и подать заявку можно на сайте банка.