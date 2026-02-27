«Ак Барс» проиграл третий матч подряд в серии буллитов

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Это третье поражение в послематчевой серии бросков подряд.

Счет в матче был открыт в первом периоде. На 15-й минуте (14:54) «Ак Барс» реализовал численное преимущество: Никита Лямкин точно бросил после передачи Кирилла Семенова — 0:1.

Во втором отрезке игры хозяева не только отыгрались, но и вышли вперед. Сначала на 36-й минуте (35:52) Никита Шашков восстановил равновесие — 1:1. А незадолго до второго перерыва, на 39-й минуте (38:47), Никита Трямкин реализовал большинство и вывел свою команду вперед — 2:1.

В третьем периоде казанцам вновь удалась реализация лишнего игрока. На 44-й минуте (43:16) Никита Лямкин оформил дубль, поразив ворота с передачи Алексея Пустозёрова и Дмитрия Яшкина — 2:2. С этим счетом команды и завершили третий период.

Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева льда – 3:2Б.

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 2:2 (0:1, 2:0, 0:0, идёт третий период)

0:1 Лямкин (Семенов, 14:54, 5х4)

1:1 Шашков (Хрипунов, Горбунов, 35:52)

2:1 Трямкин (Горбунов, Спронг, 38:47, 5х4)

2:2 Лямкин (Пустозёров, Яшкин, 43:16, 5х4)