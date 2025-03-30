«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» во втором овертайме домашнего матча

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в третьей встрече. Игра продлилась пять периодов.

В середине первого периода гости открыли счет. Сергей Зборовский остался на свободном льду после борьбы за воротами, после чего получил передачу из-за лицевой линии и мощным броском отправил шайбу под перекладину ворот Тимура Билялова – 0:1.

Уже на старте второго периода уральцы удвоили преимущество. Случился внезапный отскок в зоне «Ак Барса», Бывальцев подхватил шайбу, и уже укатываясь вдоль ворот отдал «слепую» передачу назад на Хрипунова, который направил шайбу в ворота – 0:2.

«Ак Барс» ожил только в третьем периоде. Казанцы включили прессинг и силовое воздействие. Это принесло плоды на 50 минуте встречи. Хозяева льда начали атаку от собственных ворот, попутно потеряли шайбу, но сумели ее перехватить уже в чужой зоне, что в итоге завершилось точным броском под перекладину Дмитрия Кателевского.

Еще через минуту «Ак Барсу» удалось сравнять счет. При розыгрыше большинства казанцы выиграли вбрасывание в левом кругу, Митчелл Миллер и Ник Петан быстро разыграли комбинацию и вывели на бросок Дмитрия Яшкина, который завершил комбинацию – 2:2. С таким счетом завершилось основное время игры.

В первом овертайме тоже обошлось без заброшенных шайб, несмотря на тотальное доминирование на льду «Ак Барса».

Во втором казанцы продолжали больше атаковать, но гости воспользовались ошибкой в передаче, когда игрок «Авто» выскочил со скамейки, перехватил пас и убежал в контратаку, которая завершилась точным броском в девятку от Осипова.

«Ак Барс» – «Автомобилист» – 2:3 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)

0:1 Зборовский (Денежкин, Бывальцев, 09:53)

0:2 Хрипунов (Меркли, Бывальцев, 21:29)

1:2 Кателевский (49:49)

2:2 Яшкин (Петан, Миллер, 50:35, 5х4)

2:3 Осипов (92:50 ОТ)