«Ак Барс Арена» вошла в топ лучших футбольных стадионов Европы

«Ак Барс Арена» вошла в список 32 лучших футбольных стадионов Европы по версии британского финансового агрегатора money.co.uk.

Как сообщается, при создании рейтинга учитывались средние оценки арен на таких платформах, как Tripadvisor, Google и Football Ground Map. Из них составлялась абсолютная оценка стадиона по пятибалльной шкале.

Так, казанская «Ак Барс Арена» набрала 4,33 балла и заняла в списке 26-е место наравне с домашним стадионом «Манчестер Сити» Etihad Stadium. Среди российских стадионов казанская арена заняла 4-е место, уступив только «Лужникам», «Открытие Арене» и «Ростов Арене».