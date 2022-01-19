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Спорт
19 января 2022  23:34
Дамир Садриев

«Ак Барс Арена» вошла в топ лучших футбольных стадионов Европы

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«Ак Барс Арена» вошла в список 32 лучших футбольных стадионов Европы по версии британского финансового агрегатора money.co.uk.

Как сообщается, при создании рейтинга учитывались средние оценки арен на таких платформах, как Tripadvisor, Google и Football Ground Map. Из них составлялась абсолютная оценка стадиона по пятибалльной шкале. 

Так, казанская «Ак Барс Арена» набрала 4,33 балла и заняла в списке 26-е место наравне с домашним стадионом «Манчестер Сити» Etihad Stadium. Среди российских стадионов казанская арена заняла 4-е место, уступив только «Лужникам», «Открытие Арене» и «Ростов Арене».

#Футбол #фк рубин
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