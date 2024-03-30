Айзиряк Гараева-Акчура: «Пишу, чтобы люди знали историю татарских деревень в Турции»

Фото: из семейного архива Айзиряк Гараевой-Акчуры

«Стараюсь придерживаться документальности»

– Айзиряк, в выборе профессии человек опирается, как правило, на советы своих родителей, вообще более опытных людей. Ваши родители повлияли на ваше решение? Когда вы осознали, что журналистика – это ваше?

– Для меня таким человеком была моя мама. Некоторое время она проработала внештатным корреспондентом районной газеты «Игенче даны» («Актаныш таңнары»). Видимо, от нее я была наслышана, что есть люди, которые «работают в газете». Мама всегда поддерживала меня в творческих порывах, и мы отправляли мои заметки в республиканские издания – газету «Яшь ленинчы», журнал «Ялкын». Если они выходили – радости не было предела! В те годы редакции этих изданий проводили мероприятия для читателей, приглашали их к себе.

Фото: предоставлено Айзиряк Гараевой-Акчурой

В 1996-2001 годах я училась на отделении татарской журналистики КГУ. Нам посчастливилось оказаться там в очень хорошие времена – в университете мы находились в полностью татарской среде, говорили на родном языке, экзамены сдавали на татарском, жили в своем татарском мире.

Работала в газетах «Шәһри Казан», «Пар алма», электронной газете «Интертат». Затем перешла в пресс-службу Духовного управления мусульман Татарстана. Работа в разных направлениях позволила накопить разнообразный опыт. Далее, уже в Турции, на основе этого опыта смогла продолжить журналистскую и писательскую деятельность.

– Писатель и журналист – это разные профессии. Хотя оба и работают со словом, разница есть. Какая из этих сфер вам ближе?

– Я где-то посередине. Я стараюсь писать документальные произведения, потому что как журналист не хочу терять документальность. Для меня важно, чтобы в татарскую литературу, татарскую журналистику связанные с татарами Турции сведения вошли в документальном виде. Судьбы людей можно написать и как любовную историю… Но, чтобы зафиксировать ценную информацию по истории, культуре, судьбе нации, надо опираться на документальность. Когда я приезжаю в Казань, слышу положительные отзывы. Многие отмечают, что документальность в моих произведениях делает их еще более удачными. Мне приходится факты из жизни вплетать в композицию, чтобы они не подавались как сухие данные. Я и раньше любила делать не просто сообщение, новость, а создавать истории.

Уехав из Татарстана, я убедилась: татарская культура, история распространяются не только на Татарстан и Россию, а на весь мир. Татары, чьи предки в пятом-восьмом поколении переехали из Татарстана, – осколки этой большой истории и культуры. Когда начинаешь общаться, понимаешь – в них есть коды этой культуры, истории. Воспринимаешь их как своих. Их судьбы интересные, поучительные и не похожие друг на друга. Через них наша культура, история раскрываются с новой стороны. Все это вдохновляет на творчество, хочется преподнести их как литературные образы.

Фото: из семейного архива Айзиряк Гараевой-Акчуры

– Как вы нашли соплеменников в другой стране?

– В Турции я сразу попала в татарскую среду. Муж – татарин, его окружение, родственники тоже татары.

В свое время в Турции было основано довольно много татарских деревень. Многие уже исчезли. Сохранившиеся деревни мы посещаем, изучаем. С выходцами из татарских деревень встречаемся в городах. Общение идет очень естественно. Заодно я делаю свою работу – записываю наблюдения, если человек делится воспоминаниями – включаю диктофон. Одним словом, даже находясь в гостях, не перестаю быть журналистом.

Среди татар в зарубежных странах есть безмерно любящие свою нацию, культуру, преданные душой соплеменники. Они поддерживают друг друга. Могут сами мне позвонить, предложить тему или интересного человека.

Конечно, я могла бы и сидеть дома, просто заниматься хозяйством. Но внутри меня есть желание, чтобы люди знали историю деревень, которые когда-то основали наши татары. Хочется навсегда сохранить воспоминания людей, потомков этих татар, ведь люди не вечны, их тоже когда-нибудь не станет. Безусловно, я не первая, кто начал это делать. В Турцию ездили многие наши ученые, исследователи. И сейчас эта работа ведется. Написано множество трудов. Я себя называю продолжателем этой работы. Отличие в том, что я иду по своему пути, делаю исходя из своих взглядов.

Фото: из семейного архива Айзиряк Гараевой-Акчуры

«Жизнь такая быстротечная: что ты успел обрести?»

– Ваш рассказ «Куеныңда ни бар?» («Что у тебя за пазухой?») стал победителем литературного конкурса. Вы писали его специально для конкурса?

– Я специально написала и отправила на конкурс два рассказа. Считаю, что это очень важно, когда для авторов есть возможность представить свое творчество, заявить о себе. А еще авторитетный журнал «Казан утлары» публикует эти произведения.

Я стараюсь участвовать в литературных конкурсах, потому что благодаря им я доношу голос наших соплеменников, проживающих в других странах, даю им прозвучать в татарской литературе, медиапространстве.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что касается рассказа «Куеныңда ни бар?», то он о том, что в душе каждого человека есть дорогая ему память, реликвия. Главный герой этой истории – реальный человек, дедушка Мунир, я взяла за основу его воспоминания. Когда его предки покидали родные земли, они взяли с собой Коран и на полях этой книги записывали свою историю, события, которые пережили на этом пути. Я провела нить от событий тех лет к нашему времени: что хранили в своей душе наши предки, а что мы сейчас несем в своем сердце? Сумеем ли мы остаться верными языку, культуре? Есть ли у нас за пазухой сила, решимость пройти это сложное время?

Мой герой Мунир бабай говорит: «Ана карыныннан чыктык, киттек базарга. Кәфенлек алдык, киттек мизарга», что в дословном переводе означает: «Родились от матери – пошли на рынок. Взяли саван – пошли на кладбище». Это о быстротечности времени. Жизнь так коротка. Мы приходим в этот мир, погружаемся в мирские заботы и даже не замечаем, как пришло время получить свой саван и найти вечный покой. Таков путь каждого из нас. За это короткое время что ты обрел, что тебе удалось накопить? Что ты унесешь с собой в пазухе? Вот эти вопросы толкнули меня написать этот рассказ.

Фото: из семейного архива Айзиряк Гараевой-Акчуры

«С первого раза идеально не получается»

– Вы даете кому-то почитать свои произведения перед тем, как отдать их на публикацию? Кто ваши первые читатели?

– После того как рассказ или повесть написаны, я откладываю их на некоторое время. Конечно, приходится редактировать. С первого раза идеальное произведение не рождается. Автору может показаться, что оно совсем без недостатков, но другие так не скажут (улыбается). Я читаю и вношу изменения, дополнения. Кому-то на проверку я обычно не отдаю. Иногда, если есть время, показываю паре близких людей и прошу высказать свое мнение.

А когда уже выходит книга или материал выходит в газете, журнале, читаю так, будто это не мое произведение, а другого автора. Тут уже включается мой критик, хочется многое поправить, изменить. Но в то же время понимаю, что надо остановиться. «Всё, уже напечатали, судьба произведения такова. Сейчас это уже не мое, а принадлежит читателям», – говорю я себе.

– И начинаете писать следующий рассказ?

– Какие-то задумки всегда есть. Но они не сразу обретают форму, могут годами оставаться задумкой. Те же воспоминания Мунир бабая я услышала несколько лет назад. Когда объявили конкурс, решила, что пора это сделать, и села писать.

Сейчас я работаю над изданием своего сборника. В него войдут публицистические материалы, очерки, написанные за 6-7 лет после моего переезда в Турцию. Хотела бы назвать этот сборник «Төркиядә табылган татар эзләре» («Найденные в Турции татарские следы»). В первом варианте было «утерянные в Турции». Возможно, со временем будет совсем другое название.

Сейчас у меня в журнале «Безнең мирас» выходит объемная статья. Я писала ее в прошлом году, одновременно с рассказами. В эту статью я вложила много сил и времени. Она о представительнице знаменитого рода татарских просветителей – Марьям Буби. Ее судьба очень сложная, трагическая и почти не изученная. Я изучала в архивах периодическую печать 1920-1950 годов, нашла и прочитала десятки книг турецких ученых. Мы связались с потомками рода Буби, поговорили с ними. Спасибо, что они отозвались на нашу просьбу. Эта тема для меня очень обширная, хотелось бы продолжать работать в ней.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Писателю трудно зарабатывать своим творчеством. Так во всем мире»

– Писатель может обеспечить себя писательским трудом? Или он пишет «для души», как хобби?

– На литературный конкурс пришли 23 романа, из них три автора заняли призовые места. Значит, три человека получили деньги, остальные – нет. Думается, что эти авторы тоже вложили много сил в свои произведения, может быть, годами их писали. Удастся ли им издать свои романы, заработать на этом – неизвестно. И такое происходит не только у нас, в других странах похожая ситуация. Мы обычно говорим, что у татарского писателя нет денег, на писательстве не заработаешь. Но такая проблема существует во всем мире.

Я интересовалась статистикой в Турции. На сайте одного из издательств можно получить информацию о количестве проданных в электронном виде книг. Например, книга зарубежного автора в переводе на турецкий продана 94 тысячи раз. В то же время из турецких авторов кто-то был куплен всего 5-6 раз, а у кого-то продано 7-8 тысяч книг. Среди этих авторов есть и знаменитые, и малоизвестные авторы. Очевидно, что даже при ярком таланте гарантии денежных доходов все равно нет.

Еще интересная статистика: в 2022 году лишь 31 процент жителей Турции старше 15 лет прочитали одну или несколько книг. На чтение человек тратил 1 минуту в день. Интересно, какие данные были бы у нас, если бы кто-то сделал такой анализ. Ответы на такие вопросы дают представление о том, насколько прибыльно писательское дело.

Татарский писатель у нас воспринимается как человек, который служит сохранению и развитию культуры, языка, истории татарского народа (в действительности считаем, что так должно быть), поэтому хотелось бы, чтобы они получали поддержку от государства. Очень приятно, что в Татарстане такая поддержка есть, те же литературные конкурсы, возможность опубликовать свои произведения в журнале «Казан утлары», в сборниках.

«В Турции есть конкурсы от известных писателей, но в Татарстане такой опыт не применяется»

– В Турции проводятся такие конкурсы?

– Да, их очень много. Например, конкурс пьес для определенного возраста, конкурс прозы какого-нибудь города, конкурс романов для авторов определенного возраста и так далее. Обещают денежные призы. Если конкурс проводят частные издательства, то призом становится издание книги победителя.

Я обратила внимание, что там есть конкурсы от знаменитых писателей или деятелей. Почему-то у нас такой опыт не применяется. У нас есть громкие имена, отличные писатели, поэты. Почему они не объявляют свои конкурсы? У нас есть премии уже ушедших деятелей, классиков. Но конкурс можно сделать еще при жизни писателя! Может быть, наши авторы слишком скромные… Не могу понять причину.

Есть у нас такое – стесняемся, подавляем радость, похвалят – уже как-то неудобно. Это искусственные барьеры. Когда видишь, как там, за границей, есть такое ощущение. У нас тоже много достижений, которыми мы по праву можем гордиться. Наша молодежь очень активная: издают книги, создают бизнес-проекты, воспитывают детей, еще и в работе успешны. Я восхищаюсь такими. Это – повод для гордости. Давайте научимся видеть это, прежде всего сами, и гордиться. Не нужно замыкаться в себе, надо быть открытыми, поддерживать, вдохновлять друг друга.

– Конкурсов от журналистов тоже нет. А именитых журналистов очень много!

– Согласна. Для журналистов это тоже очень актуально. Прекрасный повод встретиться, пообщаться! Пусть пройдет этот конкурс один-два раза. Проводить каждый год необязательно. Не говорю, что тысячи людей примут участие, пусть даже 10, 20 авторов. Может быть, какие-то большие призы тоже не сможешь подарить, а возможно, найдутся спонсоры. Но ты им рассказываешь о писательском деле или журналистике, своем творчестве. Я считаю, что такие конкурсы нужны – и для того, чтобы утвердить ценность творчества человека еще при его жизни, и для сохранения связи с молодым поколением.

Фото: из семейного архива Айзиряк Гараевой-Акчуры

«Журналисты в Турции могут устроить передачи в прямом эфире на любую тему»

– Айзиряк, будучи журналистом, вы наверняка обращаете внимание на методы работы коллег в Турции. Что вам показалось интересным?

– У нас телевизор особо не смотрят. В Турции – наоборот. Телеканалов огромное количество. Много каналов, работающих на разных языках. Это уже политика государства.

Журналисты в Турции могут сделать передачи на любую тему в разном формате посредством живого общения, устроить прямые эфиры. Технически они тоже хорошо оснащены. Экспертами выступают представители руководящих органов, ученые, журналисты. В программах политического характера, например, участвуют журналисты, пишущие на эту тему, задают острые вопросы депутатам, устраивают дискуссии. Иногда даже приходится прерывать передачу из-за жарких споров.

Ведущие прямо во время эфира читают вопросы от зрителей в соцсетях, задают их экспертам. Или же, например, в Твиттере какой-нибудь министр пишет пост, ведущий тут же его зачитывает и спрашивает мнение у гостей передачи. Одновременно подключаются корреспонденты из Турции или других стран, выходят в эфир. То есть работают предельно оперативно. Журналисты реагируют моментально. В любое время суток в эфире идет прямое общение, информация всегда из первых уст, это показатель высокого профессионализма.

В то же время есть и такие передачи, где приглашенный гость, например историк, может неспешно, в течение двух-трех часов рассказывать по какой-то теме. К слову, довольно часто упоминаются история татар, Татарстан, история Волго-Уральского региона. Говоря об истории принятия ислама, могут показать фотографии Болгара, например.

Есть литературная передача, которая начинается в 11 вечера. И у нее тоже есть зрители. Начинают обсуждать книгу писателя, затем идут несколько заранее подготовленных для передачи сюжетов. Практически каждые 10 минут ведущий задает зрителю вопросы по теме книги. Первому ответившему в соцсетях – подарок. Тоже используются возможности прямой связи со зрителями через соцсети: ведущий читает комментарии, приводит отрывки из книги.

Турецкие каналы дают достоверную информацию, потому что если возникают вопросы, журналисты тут же проверяют, уточняют. Наличие разноплановых каналов приводит также и к тому, что звучат порой противоположные мнения.

Конечно, есть и цензура. Слышала от татар, работающих в сериальной индустрии в Турции, – цензура есть и в киноотрасли. По их словам, каждая серия проходит проверку. Поэтому некоторые сериалы прекращают показывать уже через 4-5 серий. Значит, что-то не понравилось. За нарушения накладываются большие штрафы.

Причем в сериалах обязательно присутствуют самые актуальные для общества вопросы и темы. Вроде бы мелодрама, а в ней можно увидеть какое-нибудь нашумевшее событие или волнующий общество вопрос. При адаптации для российской аудитории эти темы могут остаться незамеченными, а турецкий зритель отчетливо это понимает. Даже политические темы отражают в сериалах. Стараются каждую серию привязать к реальной жизни людей. Параллельно активно ведут свои каналы на Ютьюбе, там выкладываются все сериалы, передачи.

– Поэтому вы решили завести собственный канал на Ютьюбе?

– Сейчас уже стало привычным делом общаться с читателями через соцсети, делиться своими мыслями, впечатлениями. Кто-то использует их для саморекламы. Для писателя это площадка, где он знакомит читателя со своим творчеством. Для меня это тоже важно. Одна из причин в том, что татары в других странах не могут читать мои книги, потому что не читают на кириллице. Так появился мой Ютьюб-канал «Айзирәк Гәрәева-Акчура: Иҗатым тавышы». Это очень интересный опыт. Я пишу, затем озвучиваю и сама же размещаю на канале. Сейчас у канала уже около 3 тысяч подписчиков.

«Романы Гаяза Исхаки в газетах Турции выходили по два месяца»

– Как в Турции работают радио, периодическая печать?

– Если взять радио… Недавно появилась новость, что на одной из турецких радиостанций с 30-летней историей начал работать ведущий – искусственный интеллект. В воскресной передаче ИИ-ведущий сам ведет эфир, сам же выбирает музыку.

Мой муж, специалист по компьютерам, считает, что упоминание искусственного интеллекта сейчас стало модой, это теперь везде. Хотя это такая же компьютерная программа, каких было придумано много. Иногда такое акцентирование внимания немного пугает. В Турции лидер одной из партий, видимо, желая показать продвинутость в этой сфере, близость к молодежи, выступая перед публикой, заявил, что кандидатов они выбирали с помощью искусственного интеллекта. На следующий день его оппонент из другой партии ответил: «Видите, представителей народа выбирает не народ, а искусственный интеллект». А голосовать тоже будет ИИ?

Что касается печатных изданий – газет, журналов, то в других странах похожая с нами ситуация. Говорят, они станут историей… Я бы не сказала, что газеты очень популярны. Они продаются в магазинах, есть система подписки. Я считаю, что у нас газеты интереснее и читают их больше.

Фото: предоставлено Айзиряк Гараевой-Акчурой

Когда я работаю над материалами, то читаю газеты, которые ранее выходили в Турции. Наши татарские ученые, деятели, жившие в Турции, писали много, выходили их статьи по случаю разных событий, а также их литературные произведения. В то время широко была распространена публикация «романа в газете».

Например, в газете Son posta (1930-1960) выходил роман Гаяза Исхаки «Татар кызы» (Tatarın kızı, «Татарка»). Роман печатали на протяжении двух месяцев в каждом номере, с 29 сентября по 24 ноября 1949 года, всего в 54 номерах. К тому же перед тем, как начать публиковать роман, в двух номерах на первых страницах газеты давали иллюстрированный анонс примерно такого содержания: «В течение одного-двух дней Son posta начинает печатать художественный роман. О полной чувствами жизни великолепной девушки. Начинаем завтра». После выхода первой части романа еще один анонс: «Автор Гаяз Исхаки. История из реальной жизни, роман о большой любви, характере, чувствах. Сегодня начинаем печатать на второй странице». Раньше турецкие газеты печатали объемные произведения татарских писателей или с татарскими героями. Сейчас газеты уже более общественно-политически направленные, художественные произведения на их страницах практически не встречаются.

Популярность сериалов и успешность сериальной индустрии тоже берут начало в прошлом веке, с тех самых романов, выходивших на страницах газет. Среди романов много исторических. Газеты выходили большими тиражами. Значит, их читали.

Фото: предоставлено Айзиряк Гараевой-Акчурой

«Выбранный путь считаю более важным для себя»

– Айзиряк, вы опытный журналист, не было желания продолжить работу в Турции по профессии?

– Чтобы быть журналистом в Турции, надо в совершенстве знать язык, думать на турецком, работать с турецким менталитетом. Да, я читаю на турецком, понимаю язык, перевожу, но причина не только в этом. Сейчас у меня есть возможность работать с татарами в зарубежных странах, поэтому я с удовольствием пишу на татарском. Пока пишу на родном языке, я чувствую, что не оторвана от Казани, Татарстана, родной земли. Это для меня очень важно.

Фото: из семейного архива Айзиряк Гараевой-Акчуры

Я могла бы, например, вести блог, рассказывать о достопримечательностях Турции. Но это могут многие. Я считаю более важным и нужным тот путь, который я выбрала, – изучать судьбы, историю татар в другой стране, писать о них для татарской аудитории.

Я убедилась, что со стороны виднее. Казань – город с богатой культурой. Не зря сегодня многие стремятся посетить его. Не знаю, замечают ли сами казанцы, но мне кажется, что город меняется с каждым годом. Приезжаю сюда время от времени и всегда вижу что-то новое в его облике. Конечно, улицы, дороги, здания – те же. Мне приятно, будто вернулась к себе домой. Но… Сейчас отчего-то есть ощущение, что Казань не сосредоточена на себе, ее душа где-то на стороне, ищет чего-то…

«Обогащая себя знаниями, вы воспитываете в себе личность»

– Айзиряк, напоследок – какие советы, пожелания могли бы передать молодым журналистам?

– Что-то советовать молодому поколению сложно, потому что они дети совсем другого времени. Но есть какие-то вещи, которые актуальны всегда. Прежде всего, хочу сказать: выбирая журналистику, необходимо помнить, что ты берешь на себя большую ответственность. Быть татарским журналистом – это не просто быть корреспондентом, на тебя возлагаются забота о будущем народа, исследование нашей культуры, истории. Поэтому следует быть готовыми к особенностям деятельности татарского журналиста.

Во-вторых, знания никогда не бывают лишними. Всегда надо стремиться воспитывать себя как личность. Читателям интересны журналисты, которые сами являются личностью. Для этого всегда надо умножать свои знания, учиться при каждой возможности. Например, в аспирантуре, на различных курсах. Учи языки или изучай опыт журналистов в разных странах. Самообразование, наполнение себя знаниями – это верный путь к воспитанию в себе личности.

Зиля Мубаракшина, intertat.tatar; перевод с татарского

Айзиряк Гареева-Акчура родилась 13 июня 1978 года в деревне Качкиново Актанышского района Татарстана. В 1996-2001 годах училась на отделении татарской журналистики КГУ. Член Союза журналистов Татарстана с 2002 года. С 2000 по 2012 год – редактор отдела в газете «Шэхри Казан», электронной газеты «Интертат», редактор частного издания «Пар алма».



Дипломант конкурса молодых писателей «Иделем акчарлагы», лауреат программы Кабинета Министров РТ «Семья Татарстана» за публикации в «Шахри Казан». Награждена дипломом Союза журналистов РТ по случаю 15-летия газеты «Шахри Казан», в 2012 году дипломом Министерства культуры РТ за материалы в электронной газете «Интертат.ру». В 2009 году в частном издательстве вышла книга ее рассказов «Тешле кояш».



В 2012-2017 гг. Айзиряк Гараева – главный специалист пресс-службы Духовного управления мусульман Республики Татарстан. В 2018 году на литературном конкурсе «Хазинэ», учрежденном журналом «Казан утлары» совместно с компанией «Татнефть», заняла второе место в номинации «Повесть» с произведением «Первый нефтяник Турции – татарин».



В 2018 году в конкурсе рассказов «Свет Корана» от журнала «Идель» заняла 2-е место с рассказом «Казан әүлиясе». В 2019 году в конкурсе литературных очерков «Татарстан. История. Личность», организованном редакцией журнала «Казан утлары» в честь 100-летия ТАССР, ее очерк «Две мамы» удостоен поощрительного приза. В 2020 году в открытом литературном конкурсе журнала «Казан утлары» занимает 3-е место с произведением «Гаҗизлек» («Агай»).



В 2020-2022 годах рассказы вошли в антологию молодых писателей «Яңа гасыр тавышы. Яңа буын язучыларның шигъри, чәчмә һәм драма әсәрләре», а также в сборники «Кыйтгалардан килә татар сүзе», «Саумы, Казан!», «Безнең кавем» и другие. В 2021 году в Татарском книжном издательстве выходит книга «Ипекэй». В 2023 году повесть «Бирюзовый дом» («Бирүзә йорт») публикуется в сборнике «Күңелгә илһам килә».



С 2017 года живет в Турции. Занимается изучением судеб эмигрантов за рубежом. Продолжает писать литературные произведения и статьи. Регулярно публикуется в журналах «Казан утлары» и «Идель».