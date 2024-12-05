Айзиля Батырханова: На «Гармунтуй пригласили гармонистов, прославившихся у себя в районах

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Шестнадцатого декабря в 15 часов на сцене концертного зала Казанского государственного института культуры пройдет заключительный гала-концерт проекта «Уйнагыз, гармуннар!» под названием «Гармунтуй». Ведущая ГТРК «Татарстан» и правительственных мероприятий, режиссер, редактор, ведущая передачи «Уйнагыз, гармуннар!», режиссер и автор сценария концерта «Гармунтуй» Айзиля Батырханова рассказала, что на концерте выступят прославленные гармонисты из районов Татарстана и других регионов.

«В первом отделении концерта на сцену выйдут гости из района, где насчитывается наибольшее количество гармонистов, и [музыкальные] династии. Большое внимание уделим учителям и наставникам. Есть коллекционеры гармоней. Например, ожидаем участие заслуженного врача Татарстана из Сармановского района Рафиса Мусина — в коллекции у него 45 гармоней. Он играет на всех. Также у работника сельского хозяйства Татарстана из Сармановского района Федора Андриянова в коллекции более 50 гармоней. Таких людей много», — сообщила она на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам Айзили Батырхановой, участники гала-концерта хоть и работают в разных сферах, но в душе у них любовь к гармони. «Именно таких любителей мы пригласили на концерт. Каждый найдёт здесь свое место», — добавила она.

«При первых же аккордах гармони сердце каждого человека начинает трепетать. Ни один меджлис, ни одна свадьба, ни одни проводы в солдаты не проходят без гармони — у такого инструмента должен быть свой минбар. Гармонь не является нашим национальным инструментом. На гала-концерте вы увидите видеозапись об истории появления гармони. На этом инструменте играют повсюду, и отрадно посвятить ему красивый праздник. За два сезона передачи „Уйнагыз, гармуннар!“ мы рассказали зрителям о 324 гармонистах», —подчеркнула режиссёр и автор сценария концерта «Гармунтуй».

С июня 2023 года государственная телерадиокомпания «Татарстан» и Казанский государственный институт культуры совместно с Комиссией при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане, проводят цикл телевизионных передач «Уйнагыз, гармуннар!»

Цель проекта — познакомить зрителей с мелодиями гармони и самодеятельными гармонистами, вспомнить забытые народные песни. За прошедшие полтора года творческая группа телепередачи успела побывать в 11 районах республики. Самодеятельные гармонисты из Актанышского, Сабинского, Сармановского, Апастовского, Муслюмовского, Нурлатского, Кукморского, Пестречинского, Бавлинского, Нижнекамского, Арского районов, Москвы и Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края полюбились зрителям канала. В эфир вышло 66 выпусков программы.

Автор материала — Зиля Мубаракшина.