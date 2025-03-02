Айзатуллин возглавил рейтинг медиаактивности в телеграме среди членов Правительства РТ

Глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин возглавил рейтинг медийной активности в мессенджере «Телеграм» среди членов Правительства РТ по итогам февраля 2025 года, его результат – 2103 балла. Об этом сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан | Статистика».

Вторую строчку занял министр сельского хозяйства республики Марат Зяббаров (1623,15), тройку замкнул глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков (1502.84).

В топ-5 также вошли председатель Нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев (1198.89) и глава Минкульта РТ Ирада Аюпова (1116.38). Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев вошел в топ-10 с результатом 546.52 балла.

Всего в рейтинге представлены 34 человека.