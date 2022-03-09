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Ру Тат
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Строительство
9 марта 2022  13:22
Александр Хевронин

Айзатуллин: В этом году жилье могут получить 677 детей-сирот, многодетных и молодых семей

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Свыше 670 семей из отдельных категорий граждан Татарстана должны получить квартиры в текущем году по республиканским программам. Об этом сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге, посвященном строительству и капитальному ремонту в республике.

«В этом году жилье должны получить 677 семей. В том числе 600 детей-сирот, 50 молодых и 22 многодетных семей, а также пять семей из отдельных категорий граждан», – сказал глава Минстроя РТ.

Он подчеркнул, что, несмотря на ситуацию в России, Татарстан сделает все, чтобы выполнить в полном объеме взятые на себя обязательства по строительству и капитальному ремонту жилых домов в республике.

#Минстрой рт #брифинг в кабмине рт #Татарстан
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