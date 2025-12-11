Айзатуллин: Татарстан входит в пятерку регионов РФ по вводу жилья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан сохранил лидерство по вводу жилья в Приволжском федеральном округе. Об этом на пресс-конференции в Министерстве строительства и ЖКХ РТ рассказал глава республиканского ведомства Марат Айзатуллин.

«По данным за январь-октябрь мы идем пятыми в Российской Федерации. Впереди нас Московская область, Краснодарский край, Москва и Ленинградская область. В ПФО мы занимаем лидирующую позицию, уверенно идем», – отметил он.

Министр также сообщил, что по состоянию на 11 декабря в Татарстане ввели 3,3 млн квадратных метров жилья.