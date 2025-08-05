Айзатуллин: Татарстан сохраняет лидирующую позицию в ПФО по вводу жилья

В Татарстане на данный момент ввели 2,3 млн кв. м жилья – это 71% от годового плана, который составляет 3,2 млн «квадратов». Такие данные на брифинге ко Дню строителя озвучил глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.

Министр отметил, что республика на протяжении четырех лет стабильно удерживает высокие темпы ввода жилья.

«Мы уже четвертый год берем планку более 3 млн кв. м. На этот год всего мы планируем ввести 3,26 млн кв. м, ИЖС – 1,4 млн, многоквартирные дома – 1,6 млн, и социальная ипотека – 162 тыс. кв. м», – сказал Айзатуллин.

По ИЖС в Татарстане план уже перевыполнили – введено 1,6 млн кв. м, или 119% от намеченного объема. В сегменте МКД сдано 545 тыс. кв. м. По социальной ипотеке ввели порядка 100 тыс. «квадратов» при плане в 162 тыс.

Регион сохраняет лидирующую позицию в Приволжском федеральном округе и занимает четвертое место в России по объемам ввода жилья. Впереди – Московская область, Краснодарский край и Москва.

Айзатуллин также выразил уверенность, что план 2025 года в 3,26 млн кв. м удастся перевыполнить.