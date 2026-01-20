Айзатуллин: «Татарстан помог восстановить десятки объектов в Лисичанске и Рубежном»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан восстановил 13 социальных объектов в городах Луганской Народной Республики в 2025 году. Об этом на коллегии Минстроя РТ сообщил глава профильного ведомства республики Марат Айзатуллин.

В Лисичанске это больница, 3 школы, МФЦ, спортшкола, детская школа искусств, детский сад и ясли. В Рубежном – МФЦ, пункт временного размещения, школа и пищеблок больницы.

Также начиная с 2023 года на территориях городов силами специалистов из Татарстана были проведены ремонтно-восстановительные работы в 281 многоквартирном доме.

«Аварийными бригадами 14 организаций республики ведется колоссальная работа по обеспечению жизнедеятельности населения: сезонный пуск тепла, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение», – уточнил министр.

Помимо этого, начиная с 2023 года на территориях Рубежного и Лисичанска силами специалистов республики было проведено более 1 тыс. мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций на инженерных сетях, ежедневно ведется подвоз воды населению.

«Выражаю нашим ресурсоснабжающим, подрядным организациям и управляющим компаниям огромную благодарность за выполнение поставленных задач в проведении ремонта объектов социального значения, восстановлении многоквартирных домов и инженерной инфраструктуры на новых территориях», – подытожил Айзатуллин.