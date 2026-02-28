news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 февраля 2026 11:21

Айзатуллин: Собираемость платежей за ЖКУ в январе составила 95%

Читайте нас в
Телеграм
Айзатуллин: Собираемость платежей за ЖКУ в январе составила 95%
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе 2026 года уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 95%. Такие данные сегодня на совещании в Доме Правительства РТ привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание со всеми муниципальными районами в режиме видео-конференц-связи провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Марата Айзатуллина, мониторинг платежной дисциплины за последние годы выявляет тенденцию низкой собираемости платежей в начале года с увеличением процента сбора во втором полугодии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года январский показатель снизился на 0,7%. При этом среднегодовой уровень составил 99,3%, что на 0,4% выше показателя прошлого года. Также министр сообщил, что доля платежей, совершенных в электронном формате, достигла 82%, однако районы показывают в этой части разные результаты.

Сумма просроченной задолженности за газ на 1 февраля 2026 года составила порядка 226 млн рублей, что на 3 млн меньше, чем годом ранее. Министр отметил, что в результате значительного понижения температуры воздуха сумма начислений предприятиями ЖКХ за газ в январе текущего года превысила показатели января 2025 года на 441 млн рублей (41%).

В части потребленной электроэнергии за год зафиксировано снижение суммы долга на 9 млн рублей, и на 1 февраля совокупная задолженность составила порядка 8 млн рублей. В то же время долги управляющих компаний за тепло на начало февраля увеличились на 10,3 млн рублей и достигли 158,9 млн. Рост просроченной задолженности по управляющим организациям наблюдается в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Глава Минстроя РТ акцентировал внимание на необходимости принятия мер по погашению накопленных сумм. Марат Айзатуллин подчеркнул, что важно не допустить роста просроченной задолженности за энергоресурсы и принять меры по ее погашению и недопущению дальнейшего образования.

#Марат Айзатуллин #оплата жку #долги за жку
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026
Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

Ахметов призвал аграриев Дрожжановского района уделять внимание масличным культурам

27 февраля 2026