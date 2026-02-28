Айзатуллин: Собираемость платежей за ЖКУ в январе составила 95%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В январе 2026 года уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 95%. Такие данные сегодня на совещании в Доме Правительства РТ привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Совещание со всеми муниципальными районами в режиме видео-конференц-связи провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

По словам Марата Айзатуллина, мониторинг платежной дисциплины за последние годы выявляет тенденцию низкой собираемости платежей в начале года с увеличением процента сбора во втором полугодии. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года январский показатель снизился на 0,7%. При этом среднегодовой уровень составил 99,3%, что на 0,4% выше показателя прошлого года. Также министр сообщил, что доля платежей, совершенных в электронном формате, достигла 82%, однако районы показывают в этой части разные результаты.

Сумма просроченной задолженности за газ на 1 февраля 2026 года составила порядка 226 млн рублей, что на 3 млн меньше, чем годом ранее. Министр отметил, что в результате значительного понижения температуры воздуха сумма начислений предприятиями ЖКХ за газ в январе текущего года превысила показатели января 2025 года на 441 млн рублей (41%).

В части потребленной электроэнергии за год зафиксировано снижение суммы долга на 9 млн рублей, и на 1 февраля совокупная задолженность составила порядка 8 млн рублей. В то же время долги управляющих компаний за тепло на начало февраля увеличились на 10,3 млн рублей и достигли 158,9 млн. Рост просроченной задолженности по управляющим организациям наблюдается в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске.

Глава Минстроя РТ акцентировал внимание на необходимости принятия мер по погашению накопленных сумм. Марат Айзатуллин подчеркнул, что важно не допустить роста просроченной задолженности за энергоресурсы и принять меры по ее погашению и недопущению дальнейшего образования.