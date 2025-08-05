Айзатуллин назвал причину дефицита кадров в стройотрасли Татарстана

Марат Айзатуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане ощущается нехватка рабочих кадров в строительной отрасли, особенно в сегментах отделки и инженерных систем из-за трудовой миграции. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге ко Дню строителя.

«Основной дефицит кадров – среди рабочих специальностей. Сейчас в строительной отрасти Татарстана работают около 86 тыс. человек. Средняя зарплата в сравнении с прошлым годом выросла на 22% и составляет порядка 71 тыс. рублей. Одна из причин нехватки рабочих рук – трудовая миграция», – считает министр.

По словам Айзатуллина, республика старается удерживать специалистов в регионе, в том числе за счет привлечения рабочих из районов. Возможности для трудоустройства есть: только на социальных объектах сейчас ведутся работы на 3,6 тыс. площадках.

Он добавил, что большие стройки идут в Москве, в Питере, в Московской области.

«Мы даже по мониторингу сотовой связи видим, как сотрудники уезжают в начале недели и возвращаются в конце. Многие работают вахтовым методом», – отметил Айзатуллин.

Глава ведомства подчеркнул, что при этом дизайнерские и проектные кадры в республике готовят успешно.

«Дизайнеров наш институт [КГАСУ] очень успешно готовит. Есть молодые специалисты – мы их подтягиваем, начиная с первого курса все они уже задействованы в проектах. С ними у нас проблем нет», – подчеркнул Айзатуллин.