Айзатуллин рассказал о снижении количества выданных ипотек в Татарстане на первичке

Выдача ипотечных кредитов в Татарстане за первые шесть месяцев 2025 года сократилась на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на брифинге заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«Ситуация, конечно, намного хуже, чем в прошлом году. Мы имеем снижение по ипотеке порядка 59%», – сказал Айзатуллин.

Так, за 6 месяцев 2024 года в республике было выдано 27,6 тыс. кредитов на общую сумму 106 млрд рублей. В то же время в этом году выдали 11,2 тыс. кредитов на 50 млрд.

«Видно, что у нас идет просадка, потому что очень высокая ставка сегодня, накладно приобретать жилье по ипотеке», – сказал Айзатуллин.

Министр также рассказал о работе с застройщиками.

«Мы ежемесячно с ними встречаемся, мониторим их. Опасных объектов пока мы не видим. Да, есть просрочки уже по кредитам у застройщиков, но эту ситуацию мы мониторим. Вместе работаем с банками, они тоже у нас участие принимают», – сказал министр.

Он подчеркнул, что пока не видит массовых проблем с дольщиками.

«Поэтому сказать критически, что у нас на сегодняшний день есть уже обманутые дольщики, я пока не готов. Ситуация непростая, но она пока контролируема», – подытожил Айзатуллин.