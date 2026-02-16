Айзатуллин призвал сокращать потери в строительстве на ранних этапах

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Итоговое заседание Госэкспертизы Татарстана прошло в Минстрое республики. В нем участвовали министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов, председатель правления Ассоциации экспертиз России Леонид Ставицкий, а также представители застройщиков, технических заказчиков и проектных организаций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Директор Госэкспертизы РТ Рафар Шакиров представил итоги работы ведомства за 2025 год. Он рассказал о том, какую роль экспертиза играет в инвестиционно-строительном цикле, как влияет на оптимизацию проектных решений и помогает учитывать экономические интересы при строительстве объектов в Татарстане.

Кроме того, он обозначил сложности, с которыми сталкиваются заказчики и проектировщики при обращении в экспертные организации, предложил варианты их решения и назвал основные задачи на 2026 год.

Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Марат Айзатуллин сообщил, что в 2025 году было выдано 3725 заключений – это на 18% больше, чем годом ранее. По его словам, по этому показателю республика занимает третье место среди экспертных организаций страны после Московской государственной экспертизы и Главгосэкспертизы России.

Говоря о проблемах, министр отметил, что в условиях дефицита ресурсов особенно важно снижать потери в строительстве уже на ранних этапах. Он пояснил, что значительная часть времени уходит на доработку проектов и корректировку технических решений в ходе экспертизы, при этом сроки нередко продлевают сами заказчики.

В числе приоритетных задач для Госэкспертизы РТ Айзатуллин назвал обучение заказчиков и проектировщиков. По его мнению, заказчиков необходимо научить управлять параметрами объекта и постоянно их контролировать.

Также, как подчеркнул министр, для повышения качества проектирования требуется системная работа с данными и управление жизненным циклом объектов. Он добавил, что ключевые решения по компоновке, стоимости и срокам строительства должны приниматься на старте проекта, а не на завершающих этапах.