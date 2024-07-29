Фото: пресс-служба Минстроя РТ

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин представил коллективу «Татлизинга» нового руководителя. Им стал Айрат Галимбеков, ранее занимавший пост заместителя гендиректора предприятия.

«Марат Айзатуллин отметил, что Айрат Ринатович для коллектива не новый человек, его опыт и знания в отрасли позволят продолжить эффективно и успешно выполнять поставленные задачи», — рассказали в министерстве.

Новый руководитель поблагодарил за оказанное доверие.

Айрат Галимбеков родился 24 января 1984 года в Казани. В 2006-м окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина. С 2006 по 2009 год работал главным специалистом администрации Приволжского района исполкома Казани, с 2010-го по 2012-й возглавлял отдел Минтранспорта РТ. С 2012 по 2020-й занимал пост управляющего делами Минтранспорта. Заместителем гендиректора «Татлизинга» стал в ноябре 2020 года.