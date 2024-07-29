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Айзатуллин представил коллективу «Татлизинга» нового руководителя
Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин представил коллективу «Татлизинга» нового руководителя. Им стал Айрат Галимбеков, ранее занимавший пост заместителя гендиректора предприятия.
«Марат Айзатуллин отметил, что Айрат Ринатович для коллектива не новый человек, его опыт и знания в отрасли позволят продолжить эффективно и успешно выполнять поставленные задачи», — рассказали в министерстве.
Новый руководитель поблагодарил за оказанное доверие.
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