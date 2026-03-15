Айзатуллин поздравил работников ЖКХ Татарстана с профессиональным праздником

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин поздравил работников и ветеранов отрасли с День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Он отметил, что этот профессиональный праздник символизирует уважение и признательность людям, благодаря ежедневному труду которых обеспечиваются комфортные условия жизни в каждом доме.

По словам Айзатуллина, сегодня в сфере ЖКХ Татарстана работают более 27 тысяч человек. Именно их трудом поддерживаются чистота и порядок в подъездах и во дворах, а также бесперебойная работа инженерных систем и коммунальных служб.

Министр подчеркнул, что жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой сложную систему, которая требует постоянного внимания. Поэтому в республике ежегодно реализуются масштабные программы модернизации отрасли. В 2026 году планируется капитально отремонтировать 706 многоквартирных домов, заменить 99 лифтов, обновить около 250 километров коммунальных сетей и благоустроить 561 двор.

Айзатуллин поблагодарил работников и ветеранов отрасли за их труд, ответственность и готовность помогать людям. Он также пожелал им здоровья, благополучия, счастья и уважения окружающих.