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Общество 5 августа 2025 14:51

Айзатуллин: Оборот стройотрасли Татарстана к концу года достигнет 959 млрд

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Оборот строительной отрасли Татарстана к концу года прогнозируется в объеме 959 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом он вырастет на 51 млрд, сообщил на брифинге министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«В 2023 году было 790 млрд. Поэтому каждый год прирастаем в цифрах. На 0,2% планируем вырасти в строительном комплексе», – сказал глава ведомства.

Айзатуллин также отметил, что в Татарстане выросло количество работников в строительной сфере по сравнению с предыдущим годом. Сейчас в республике трудятся порядка 86 тыс. рабочих. Их зарплата выросла в среднем на 22% – до 71 тыс. рублей.

Кроме того, в этом году в республике планируют сдать 3,2 млн квадратных метров жилья. На сегодняшний день уже сдали 2,3 млн «квадратов».

#Строительство #Минстрой рт #Марат Айзатуллин
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