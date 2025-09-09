Айзатуллин назвал главные достижения строительной отрасли Татарстана

Ежегодный ввод более 3 млн квадратных метров жилья, строительство социальной инфраструктуры и создание института пространственного планирования стали главными достижениями строительной отрасли Татарстана за последние 5 лет, по мнению министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина.

Так, по вводу жилья он отметил, что за последние четыре года в республике ежегодно вводится от 3 до почти 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом план на 2025 год составляет 3,2 млн, из которых 2,8 млн уже сданы.

В части социальной инфраструктуры министр отметил строительство и благоустройство парков и скверов, культурных, медицинских и образовательных учреждений, а также набережные рек и озер республики. К слову, самым значимым проектом, ставшим одной из визитных карточек Татарстана, он назвал новый театр Камала и прилегающую к нему территорию.

Относительно создания института пространственного планирования Айзатуллин отметил, что за время его существования были определены три агломерации и созданы мастер-планы, определяющие дальнейшие векторы развития территорий республики. Эти планы будут определять, где и как будут расположены жилые дома, промышленные предприятия, необходимая инженерная и социальная инфраструктура и прочее.

«Наша работа направлена в первую очередь на создание комфортной среды для жителей республики», – заявил Айзатуллин.