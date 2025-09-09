Айзатуллин: «Красивым домом сейчас сложно заманить. Все смотрят на социальные объекты»

Татарстан по праву считается одним из лидеров страны по объемам строительства жилья и социальных объектов. В планах создать цифровую модель всей территории, заниматься обновлением сетей ЖКХ и сделать процесс стройки максимально прозрачным. Об успехах за последние годы и будущем отрасли рассказал глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин.





Марат Айзатуллин: «Наша работа направлена, в первую очередь, на создание комфортной среды для жителей республик»

Главные достижения за пять лет

Ежегодный ввод более 3 млн квадратных метров жилья, строительство социальной инфраструктуры и создание института пространственного планирования стали главными достижениями строительной отрасли Татарстана за последние 5 лет, по мнению министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марата Айзатуллина.

Последние четыре года в республике ежегодно вводится от 3 до почти 3,5 млн квадратных метров жилья. При этом план на 2025 год составляет 3,2 млн, из которых 2,8 млн уже сданы.

В части социальной инфраструктуры министр отметил строительство и благоустройство парков и скверов, культурных, медицинских и образовательных учреждений, а также набережных рек и озер республики. К слову, самым значимым проектом, ставшим одной из визитных карточек Татарстана, он назвал новый театр Камала и прилегающую к нему территорию.

Он напомнил, что также был создан институт пространственного планирования. За время его существования были определены три агломерации и созданы мастер-планы, определяющие дальнейшие векторы развития территорий республики. Эти планы будут определять, где и как будут расположены жилые дома, промышленные предприятия, необходимая инженерная и социальная инфраструктура и прочее.

«Наша работа направлена в первую очередь на создание комфортной среды для жителей республики», – заявил Айзатуллин в онлайн-эфире сообщества «Республика Татарстан».

«Все новые технологии мы всегда готовы испытать»

Таких успехов Татарстан достиг благодаря мощной системе поддержки правительства как для строителей, так и для жителей республики. В пример министр привел многочисленные программы по льготной ипотеке и по строительству инженерной инфраструктуры и социальных объектов.

Причем помощь для застройщиков не ограничивается программами. По словам Айзатуллина, министерство регулярно проводит с ними круглые столы, где обсуждаются проблемы отрасли и пути их решения. Кроме того, на них обсуждаются новинки отрасли, которые можно было бы применить в республике.

«Все новые технологии мы всегда готовы испытать. Если они дают положительный эффект, то мы, конечно, используем их в будущем», – подчеркнул министр.

Кроме того, в Татарстане имеется мощная база подрядчиков, от крупных до небольших, и более 400 промышленных предприятий по производству стройматериалов.

Он добавил, что в последние годы поменялся подход к строительству нового жилья. Сейчас покупателей заботит не только качество самой квартиры, но и придомовая территория и доступность к социальным объектам.

«Красивым домом сейчас сложно заманить. Все смотрят на социальные объекты, двор и прочее. Поэтому строители сейчас стараются создать максимальный комфорт», – сказал он.

По 10 млрд в год на ЖКХ

Особое внимание министр уделил вопросам жилищно-коммунального хозяйства – одним из самых чувствительных для жителей Татарстана. «В свое время этому было уделено мало акцента. Но с прошлого года запустили большой национальный проект «Инфраструктура для жизни», – сказал он.

Айзатуллин подчеркнул, что в прошлом году было отремонтировано 67 объектов на 4,5 млрд рублей. А в этом году на ЖКХ выделили в сумме более 11 млрд рублей. И в ближайшие годы будет выделяться около 10 млрд рублей ежегодно.

В качестве примера он привел поселок Куюки в пригороде Казани и город Нурлат, где в этом году решают вопрос с водоснабжением.

Всего по республике 24 тыс. километров коммунальных сетей, около 8 тыс. из которых требуют замены. Всего же по Татарстану в этом году будет заменено около 370 километров сетей.

Кроме того, министр обратил внимание, что при капитальном ремонте многоквартирных домов большое внимание уделяется энергоэффективности для снижения расходов жителей. Так, во всех домах устанавливаются счетчики, утепляют фасады и ставят дополнительные узлы погодного регулирования.

Глобальная цифровизация отрасли

Говоря о планах на ближайшую пятилетку, Айзатуллин подчеркнул, что ничего революционного не будет. «Реализовать национальные проекты и выполнять показатели, установленные Президентом России и правительством страны», – заявил он.

Однако сразу же рассказал о поступательной цифровизации отрасли для минимизации труда людей. Причем одной из целей он назвал цифровую модель всего Татарстана со всеми зданиями и сетями, которую планируют закончить за ближайшие два года.

Еще одной из приоритетных задач он выделил упрощение получения всех документов для строительства, начиная от разрешения и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.