news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 10 декабря 2024 18:24

Айзатуллин: Из-за роста ставки ЦБ мы видим спад продаж жилья от 30 до 40%

Скопировать ссылку

Рост ключевой ставки до 21% привел к спаду продаж недвижимости на 30–40%. Такие цифры назвал на встрече с журналистами министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«С учетом того, что происходит с ключевой ставкой, мы уже сегодня видим, что есть определенный спад продаж, от 30 до 40%. По России цифры уже большие, застройщики уже начинают уходить с рынка, но пока [в Татарстане] ситуация стабильная», заявил министр.

По текущей ситуации в экономике и отрасли строительства проходят встречи с застройщиками, заметно участие депутатов Государственной Думы, есть подвижки со стороны федеральных властей, добавил Айзатуллин.

«Для нас главная задача чтобы не было обманутых дольщиков. Думаю, с этой задачей справимся, будем искать какие-то подходы. Федералы тоже на месте не стоят, предлагают новые изменения в законодательстве. Наши депутаты активно принимают участие. Вместе мы должны эту тяжелую ситуацию пройти. Да, будет непросто, но думаю, в конце всё будет хорошо», считает глава Минстроя РТ.

Ранее Айзатуллин рассказал, когда должны закончиться строительно-монтажные работы в новом здании театра имени Камала.

читайте также
«Спрос крайне низкий»: высокие ипотечные ставки обвалили рынок жилья в Татарстане
«Спрос крайне низкий»: высокие ипотечные ставки обвалили рынок жилья в Татарстане
#Марат Айзатуллин #застройка #ключевая ставка
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100