Айзатуллин: Из-за роста ставки ЦБ мы видим спад продаж жилья от 30 до 40%

Рост ключевой ставки до 21% привел к спаду продаж недвижимости на 30–40%. Такие цифры назвал на встрече с журналистами министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

«С учетом того, что происходит с ключевой ставкой, мы уже сегодня видим, что есть определенный спад продаж, от 30 до 40%. По России цифры уже большие, застройщики уже начинают уходить с рынка, но пока [в Татарстане] ситуация стабильная», — заявил министр.

По текущей ситуации в экономике и отрасли строительства проходят встречи с застройщиками, заметно участие депутатов Государственной Думы, есть подвижки со стороны федеральных властей, добавил Айзатуллин.

«Для нас главная задача — чтобы не было обманутых дольщиков. Думаю, с этой задачей справимся, будем искать какие-то подходы. Федералы тоже на месте не стоят, предлагают новые изменения в законодательстве. Наши депутаты активно принимают участие. Вместе мы должны эту тяжелую ситуацию пройти. Да, будет непросто, но думаю, в конце всё будет хорошо», — считает глава Минстроя РТ.

Ранее Айзатуллин рассказал, когда должны закончиться строительно-монтажные работы в новом здании театра имени Камала.