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Ру Тат
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Строительство
9 августа 2022  16:18
Александр Хевронин

В Татарстане нормализовались цены на стройматериалы

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Цены на стройматериалы на сегодняшний день пришли в норму. Об этом сообщил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«Самый большой рост цены был на металла, еще до 24 февраля, что привело к подорожанию всех стройматериалов. Сейчас мы видим небольшой спад, цены нормализовались», – отметил министр.

Он добавил, что рынок стройматериалов переориентировался с Европы на Белоруссию и Турцию. Кроме того, больше изделий стало производится на заводах России.

«Если строить дом, то около 85% будет из отечественных материалов, поэтому в строительстве домов мы не видим проблем. Они появляются только в крупных объектах, которые пришлось перепроектировать под отечественное оборудование», – сказал Айзатуллин.

#Минстрой рт #стройматериалы #импортозамещение
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