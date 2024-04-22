Айзара, Далиль и Лукерья вошли в топ редких имен для новорожденных в Казани

На прошлой неделе в Казани родилось 399 детей: 196 мальчиков и 203 девочки, сообщает мэрия столицы Татарстана.

Традиционно в исполкоме назвали самые популярные и редкие имена, которые казанцы давали своим детям. Так, чаще всего с 15 по 21 апреля новорожденных называли Исламом, Мироном, Тимуром, Раяном, Раяной, Арианой, Миланой, Варварой, Софией, Ясминой, Аминой, Яной, Айлин, Мией, Майей, Амелией и Сафией.

В недельный топ редких имен вошли Петр, Василий, Ризван, Далиль, Герман, Сайдаш, Нариман, Ильсаф, Идрис, Каюм, для девочек — Дэя, Лукерья, Мияна, Нурия, Илиана, Карима, Наиля, Апполинария, Инзиля, Аиза, Айзара, Сабина и Любовь.