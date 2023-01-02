Айвенго, Николетта и Добрыня стали самыми редкими именами новорожденных в Казани

В последнюю неделю 2022 года в Казани родилось 425 детей: 231 мальчик и 194 девочки, сообщает мэрия столицы РТ со ссылкой на городское Управление ЗАГС.

Самыми популярными именами для новорожденных с 26 по 31 декабря стали Кирилл, Адель, Асель, Тимур, Алина и Диана. Среди наиболее редких оказались Николетта, Добрыня, Алим, Айвенго, Альбертина и Самия.

Самый крупный из родившихся за эту неделю малышей весил 4620 граммов, а самый маленький — 1300 граммов.

В управлении добавили, что за последние семь дней ушедшего года в Казани зарегистрировано 166 браков.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что первым новорожденным 2023 года в Казани стал мальчик, появившийся на свет в первую минуту нового года.